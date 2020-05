Hertha startet mit Topspiel am Samstagabend in Endspurt

Hertha BSC bestreitet am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga das Samstagabend-Topspiel bei Borussia Dortmund. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch veröffentlicht hat. Das Team von Trainer Bruno Labbadia tritt am 6. Juni (18:30 Uhr) beim BVB an. Einen Tag später ist der 1. FC Union gegen den Revier-Rivalen der Dortmunder gefordert: Am Sonntag (7. Juni, 15:30 Uhr) kommt Schalke nach Köpenick.