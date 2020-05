Bild: dpa/Moritz Mueller

Unions Niederlage in Gladbach - Die letzte Warnung im Abstiegskampf

31.05.20 | 21:22 Uhr

Union Berlin ist in Mönchengladbach taktisch und individuell klar unterlegen. In einer miesen ersten Halbzeit werden die Schwächen der Köpenicker schonungslos offengelegt. Vor den entscheidenden Spielen im Abstiegskampf braucht es eine Entwicklung. Von Till Oppermann

28 Gegentore aus zwölf Spielen: Union Berlin stellt nach der 1:4 Niederlage bei Borussia Mönchengladbach mit drei Toren Abstand die schlechteste Rückrundenabwehr. Obwohl noch fünf Spiele bevorstehen, sind das schon jetzt mehr Gegentreffer als in der gesamten Hinrunde. Eine besorgniserregende Statistik für eine Mannschaft, die eigentlich auf Grundlage einer stabilen Deckung zum Erfolg kommen möchte. Auch am Sonntag sieht Union gegen den Ball von Anfang an schlecht aus. "Wir können durchaus froh sein, dass es zur Pause nur 0:2 stand", bilanziert zum Beispiel der Trainer Urs Fischer. In der ersten Hälfte sieht man wenig von dem, was den 1. FC Union in seiner Premierensaison im Oberhaus lange Zeit so stark gemacht hat. Fischer bemängelt nach dem Spiel fehlende Aggressivität und Überzeugung: "Wir sind eigentlich nur gewichen."

Schwächen im System

Union gelingt tatsächlich nichts von dem, was der Mannschaft in der ganzen Liga den Ruf eingebracht hat, ein besonders unangenehmer Gegner zu sein. Die Lufthoheit in den Kopfballduellen fehlt völlig. Die vielen Fouls unterbrechen nicht wie gewünscht Gladbachs Spielfluss, sondern die Berliner kommen ständig einen Schritt zu spät. Das gilt auch für das sonst so forsche Mittelfeldpressing. Es bleibt wirkungslos. Die vielgerühmte Kompaktheit führt eher dazu, dass auf der ballfernen Seite ständig ein Borusse freisteht. Es scheint, als habe die Coronapause der Konkurrenz dabei geholfen, das Berliner Erfolgsrezept zu entschlüsseln. Wie schon Hertha BSC setzt auch Gladbach mit den schnellen Marcus Thuram, Patrick Herrmann und Alassane Plea auf Läufe hinter die langsamen Innenverteidiger Marvin Friedrich, Neven Subotic und Keven Schlotterbeck. Die rennen wieder und wieder nur hinterher. Das Mittelfeldpressing überwinden Roses Gladbacher mit dem dribbelstarken Florian Neuhaus. Immer wieder entzieht er sich mit Leichtigkeit dem Druck der Union-Sechser Grischa Prömel und Christian Gentner. Letzterer beklagt später: "Wir waren viel zu passiv." Gerne schüchtern die Berliner ihre Gegner mit einem harten Zweikampfverhalten ein. Roses taktische Maßgaben helfen seiner Mannschaft heute dabei, sich diesen schmerzhaften Zweikämpfen zu entziehen. Gladbach legt Unions Schwächen schonungslos offen.

Unions Patzer machen es Gladbach leicht

Man wolle das in der Analyse besprechen, kündigt Urs Fischer an. Damit meint er nicht nur die taktischen Defizite. Denn einmal mehr eilen seine Jungs dem Gegner mit teilweise haarstäubenden Fehlern zur Hilfe. "Wir verlieren den Ball zu leicht und laden Gladbach zu Gegentoren ein", beklagt der Angreifer Sebastian Andersson. Tatsächlich häufen sich schon vor dem 0:1 die Fehler. Anstelle der langen Bälle, die lange das einzige offensive Stilmittel der Fischer-Elf waren, versucht sich Union mittlerweile immer wieder, mit Passstafetten durchs Mittelfeld zu kombinieren. Das sieht gefällig aus, birgt aber die Gefahr, nach Ballverlusten ausgekontert zu werden. Eben das wird Union zum Verhängnis. "Wir waren im Spiel mit dem Ball zu unpräzise, es gab viele Abspielfehler", sagt Fischer. Und tatsächlich folgen auf die zahlreichen Fehlpässe erst einige Chancen und dann zwei Gegentore. Leider hapert es nicht nur an der Passgenauigkeit. Christian Gentner kritisiert: "Wir haben beide Gegentore zu sehr begleitet." Er hat recht. Gerade beim 0:1 von Neuhaus sieht Marvin Friedrich sehr schlecht aus. Schon gegen Bayern und Hertha haben die Innenverteidiger gepatzt. Solche krassen individuellen Fehler wären besonders in den engen Spielen gegen die direkte Konkurrenz schmerzhaft.

"25 gute Minuten reichen nicht."

Man müsse sich nichts vormachen, sagt Gentner: "Die Niederlage geht definitiv in Ordnung." Und weil es das sechste sieglose Spiel in Folge war, wird es in Sachen Klassenerhalt nochmal eng für die Unioner. Aktuell hat man noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Fischer warnt: "Wenn wir die nächsten Spiele so angehen wie dieses, dann müssen wir uns Sorgen machen." Hoffnung macht da heute ein kurzes Aufbäumen nach der Pause. "Ich glaube, dass wir dann viel besser im Spiel waren und im Spiel gegen den Ball Druck aufbauen konnten", sagt Gentner. In dieser Phase belohnen sich die Berliner mit dem Anschluss. Nach einem Standardsituation erzielt Sebastian Andersson endlich mal wieder ein Tor. Ein altes Erfolgsrezept. Doch der Effekt verpufft. Mit einem weiteren schlimmen Ballverlust am eigenen Strafraum ermöglicht Grischa Prömel das 1:3. Urs Fischer muss feststellen: "25 gute Minuten reichen in dieser Liga nicht aus, um zu punkten."

Malli könnte für mehr Kreativität sorgen

Immerhin versucht der ruhige Schweizer, aus der Druckphase nach der Pause Positives abzuleiten. Die zweite Hälfte habe begonnen, wie er sich das vorstellt. Die Mannschaft habe nach vorne attackiert, sie sei gewillt gewesen, Fußball zu spielen. "Da war eine gewisse Dynamik und eine gewisse Überzeugung hinter den Aktionen." Trotzdem schaffen es die Unioner auch in dieser Phase nie, aus dem Spiel heraus Torgefahr zu entwickeln. Schon seit Saisonbeginn gelingt es Union selten, sich auf diesem Weg Chancen zu erspielen. Die Gegner scheinen immer besser auf die langen Bälle auf Andersson und das gefährliche Umschaltspiel über Marius Bülter eingestellt zu sein. Vielleicht wird es deshalb Zeit für neue Ideen. Joshua Mees weiß nach seiner Einwechslung durchaus zu überzeugen. Helfen könnte auch ein anderer Joker. Vor der Coronapause setzte Fischer gerne auf Yunus Malli als Zehner hinter zwei Spitzen. Die Leihgabe vom VfL Wolfsburg hat in diesen Spielen angedeutet, dass sie Union mit ihrer Technik und Kreativität helfen kann. Gerade, weil die Mannschaft im Ballbesitz immer häufiger zu Kombinationen ansetzt. Gegen starke Gladbacher ist das erfolglos, nun warten andere Gegner. Man habe zwar eine Menge Arbeit vor sich, sagt Gentner: "Aber auch Gegner, die bei uns in der Tabellenregion sind oder keine gute Rückrunde gespielt haben." Vor diesen wichtigen Spielen im Kampf um den Klassenerhalt sollte die erste Halbzeit in Mönchengladbach der Mannschaft eine Warnung sein.

