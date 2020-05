Prömel spielt seit 2017 für Union und bestritt seitdem 67 Spiele für die Köpenicker, in der Aufstiegssaison wurde er zum Führungsspieler im Team von Urs Fischer. Zu Beginn dieser Saison verletzte sich Prömel an der Patellasehne, bisher kam er deshalb nur auf sieben Einsätze in der Bundesliga. "Sowohl auf als auch neben dem Platz ist Grischa ein wichtiger Leistungsträger unseres Kaders, auch wenn ihn die Verletzung in dieser Saison viele Spiele gekostet hat", wird Geschäftsführer Oliver Ruhnert in der Vereinsmitteilung zitiert,

"wir sind von Grischas Qualität überzeugt und sind der Meinung, dass er auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird."

Prömel, dessen Vertrag auch für die zweite Liga gültig ist, sagte demnach: "Natürlich habe ich mir vor meiner Vertragsverlängerung viele Gedanken gemacht, wie mein weiterer Weg aussehen soll. Ich habe mich aber bei Union vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt und mit dem Aufstieg in die Bundesliga im vergangenen Sommer habe ich mir einen persönlichen Traum erfüllt. Durch diese Erlebnisse ist mir die Entscheidung beim Verein zu bleiben nicht schwergefallen."