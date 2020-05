Bild: dpa/Odd Andersen

Kampf gegen Mainz - Mit Union-Tugenden gegen den Abstieg

28.05.20 | 08:37 Uhr

In einer guten zweiten Hälfte erkämpft sich Union Berlin ein Remis gegen Mainz. Die Rückkehr zu den typischen Tugenden ist das richtige Rezept im Abstiegskampf. Gentner und Schlotterbeck geben der Mannschaft die nötige Stabilität. Von Till Oppermann

Ein komischer Zufall, dass diese Bundesliga-Begegnung zwischen Union Berlin und Mainz 05 genau ein Jahr nach dem Aufstieg der Köpenicker angesetzt wurde. Denn größer kann der atmosphärische Kontrast zwischen zwei Fußballspielen gar nicht sein. Wo vor einem Jahr wilde Extase herrschte, muss am Mittwoch vor leeren Rängen gespielt werden. Statt einem Meer aus roten T-Shirts und Fahnen dominieren jetzt die grauen Stehtraversen der Alten Försterei die Szenerie. Doch trotz der ungewohnten Tristesse erinnern die letzten Minuten gegen die 05er an die Nachspielzeit des Relegationsspiels vor einem Jahr. Wieder zittert Union einem erlösenden Unentschieden entgegen. "Für uns ist das ein gewonnener Punkt", jubiliert Kapitän Christopher Trimmel hinterher. Eigentlich verwunderlich nach einem ermauerten Remis im Heimspiel gegen einen schwachen Gegner. Doch der Spielverlauf gibt Trimmel recht. Nicht nur einmal sieht es für Union in den 90 Minuten gegen die Rheinhessen schlecht aus. Als in der Anfangsphase mal wieder mit leichten Mitteln das Mittelfeldpressing ausgehebelt wird. Oder etwa nach dem Gegentor in der 13. Minute bei dem die Staffelung der Unioner erneut schlecht war. Ganz sicher aber nach dem Platzverweis für Robert Andrich, der so wichtig für die Stabilität dieser Mannschaft ist.

Unions Tugenden retten das Remis

Nicht nur Trainer Urs Fischer muss in diesem Moment wohl unweigerlich an das Debakel vom vergangenen Freitag denken. "Die Gelb-Rote Karte musst du auch erstmal versuchen wegzustecken." Besonders wenn man noch das Spiel gegen Hertha im Hinterkopf habe. Das gelingt auch, weil der Schweizer in der Halbzeitpause die richtigen Worte wählt. "Der Trainer hat uns motiviert", berichtet Trimmel. Gepaart mit klaren Vorgaben. Die Spieler sollen sich auf Unions Kernkompetenzen besinnen. Konsequent verteidigen, hart in die Zweikämpfe gehen. Für Fischers Offensivplan finden nach dem Spiel alle Unioner dieselben Worte. Die Mannschaft soll Nadelstiche setzen.



Darauf bezogen stellt der Kapitän seinen Mitspielern ein gutes Zeugnis aus. Die Strategie der Nadelstiche sei gut gelungen. Immerhin habe man fast noch gewonnen. Damit spielt er auf eine Kopfballchance von Sebastian Andersson an, der in der 90. Minute einen Trimmel-Freistoß gefährlich aufs Tor köpft. Dass die Eisernen da überhaupt noch eine Chance haben, liegt an einer disziplinierten Abwehrleistung. Orchestriert von den starken Rückkehrern in die Startelf Christian Gentner und Keven Schlotterbeck werfen sich die zehn Unioner im zweiten Durchgang in die Zweikämpfe, am Ende gewinnen sie 106 davon. Vier mehr als die Gäste aus Mainz. Ein starker Wert bedenkt man die Unterzahl. Die Mannschaft macht wahr, was Routinier Michael Parensen nach der Derbyniederlage noch angeküdigt hatte: "Über unsere Tugenden werden wir in den nächsten Wochen unsere Punkte holen."

Gentner geht voran

Fischer lobt den Charakter seiner Mannschaft. Besonders weil man 50 Minuten zu zehnt gut verteidigt habe. Gegen Hertha lies Union quasi jede Gegenwehr vermissen. Nach dem 0:1 fiel ein wackliges Gefüge in sich zusammen. Am Mittwoch bringen besonders Gentner und Schlotterbeck die Organisation zurück auf den Platz. Gentner beschreibt wie: "Wir müssen gute Abstände finden, wir müssen uns coachen und das haben wir alles gut gemacht." Mit seiner Erfahrung dirigiert der Schwabe in seinem 403. Bundesligaspiel das dezimierte Mittelfeld. In der zweiten Halbzeit geht für die Mainzer nichts mehr durch die Mitte. Linienbrechende Pässe wie in den ersten Minuten sind Fehlanzeige. Denn auf Gentners Kommando verschieben die Köpenicker plötzlich ebenso konsequent wie in ihren besten Spielen. Plötzlich scheint selbst die Sperre von Andrich weniger schlimm als gedacht. Auch weil Gentner im Ballbesitzspiel immer wieder gute Ansätz zeigt und mit seiner Ruhe viele Pässe auch unter Druck zum Gegner bringt.

Der Abwehrchef ist zurück

Auch die Innenverteigung der Unioner überzeugt. Sogar den Mainzer Keeper Florian Müller: "Union hat es gut verteidgt mit den großen Verteidigern und alles reingeworfen." Tatsächlich überzeugen alle Abwehrspieler. Der Anführer ist nicht etwa der hochdekorierte Neven Subotic oder Aufstiegsheld Marvin Friedrich, sondern die Freiburger Leihgabe Keven Schlotterbeck. Er kehrt nach seiner Gelbsperre zurück in die Startelf und gibt Union sofort eine neue Stabilität. Zwar ist der 23-jährige weder sonderlich robust, noch sonderlich schnell. Doch sein sicheres Passspiel unter Gegnerdruck sorgt für Sicherheit im Spielaufbau. Außerdem antizipiert Schlotterbeck mit seinem hevorragenden Gespür für Räume und Situationen häufig Aktionen der Gegenspieler. In der 84. Minute bringt Schlotterbecks Spielintelligenz selbst Mainz-Trainer Achim Beierlorzer zum schmunzeln. Direkt vor dessen Augen gerät der Innenverteidiger unter Druck. Doch anstatt loszudribbeln oder den Ball blind wegzuschlagen wartet er auf den Kontakt. Schlotterbeck lässt sich bereitwillig fallen. Der folgende Freistoß löst die Sitaution auf und bringt wichtige Sekunden.

Mit Ruhe zum Klassenerhalt

Trotz des positiven Gefühls steht man weiter nur drei Punkte vor Mainz. Gleichzeitig rückt auch Düsseldorf nach dem Sieg gegen Schalke immer näher heran. Urs Fischer hält trotzdem nichts von Panik. Druck habe man schon die gesamte Spielzeit. Es sei nämlich von Anfang an klar gewesen, dass Union gegen den Abstieg spiele. Christian Gentner stößt ins selbe Horn: "Niemand hat geglaubt, dass wir nach 28. Spieltagen gerettet sind." Die 31 Punkte seien eine tolle Leistung. "Wir lassen uns nicht schlechtreden." Müssen sie auch gar nicht. Am Wochenende warten zwar die starken Gladbacher. "Doch danach kommen schlagbare Gegner", sagt der kampfeslustige Gentner. Nach seiner Leistung gegen Mainz ist klar: Der 35-Jährige wird im Abstiegskampf noch eine große Hilfe sein. Vielleicht reicht es dann zu mehr als einem erlösenden Unentschieden.

Sendung: rbb24, 27.05.2020, 22 Uhr