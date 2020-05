Nach Todesfall in der Familie

Der 1. FC Union Berlin muss das erste Bundesliga-Spiel nach dem Re-Start der Saison gegen Bayern München ohne seinen Trainer Urs Fischer bestreiten. Der 54-Jährige kehrt nach dem Tod seines Schwiegervaters zwar am Samstag aus der Schweiz nach Berlin zurück, wird die Mannschaft aber erst nach zwei negativen Coronavirus-Tests wieder betreuen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag auf seiner Webseite mit. Die Entscheidung sei in Absprache mit der DFL Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb getroffen worden.