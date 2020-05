Auf dem außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball Bundes (DFB) soll erneut über eine zweigleisige dritte Liga diskutiert werden. Der Saarländische Fußballverband will zum Treffen am 25. Mai einen dementsprechenden Antrag stellen. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Das Konzept, das von Regionalligisten SV Elversberg erarbeitet worden ist, wird von 25 Viertligisten unterstützt, heißt es in der Meldung.

Darunter sind auch viele Vertreter aus der Regionalliga Nordost, unter anderem Energie Cottbus, der SV Babelsberg 03 und der BFC Dynamo. Mit einer auf zwei Staffeln aufgeteilten dritten Liga könnten künftig alle vier Regionalliga-Meister direkt aufsteigen.