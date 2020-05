Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte von Hertha BSC musste eine Mitgliederversammlung ausschließlich im Internet stattfinden. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie waren 1.574 stimmberechtigte Anhänger der Blau-Weißen an Computern, Tablets und Handys am Sonntag bei der ersten digitalen Mitgliederversammlung dabei.

Eines der Hauptthemen: Hertha BSC muss seine Stadionpläne durch die weiter offene Standortfrage und die Corona-Krise wohl korrigieren. Der Berliner Fußball-Bundesligist wollte ursprünglich von 2025 an in einer neuen, reinen Fußball-Arena spielen. "Es ist eher unwahrscheinlicher geworden, dass das Datum gehalten werden kann. Wir wollen aber an dem Projekt festhalten", sagte Herthas Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller bei der Mitgliederversammlung.