Broschinski spielte seit 2015 in der Jugend von Energie Cottbus. Schon in der Saison 2017/18 kam das Eigengewächs zu vier Einsätzen für die erste Mannschaft der Lausitzer in der Regionalliga Nordost. In der Drittliga-Saison 2018/19 kam er insgesamt zehn Mal zum Einsatz. In der aktuellen Saison wurde Broschinski mittlerweile Stammspieler und war in 28 Pflichtspielen an 17 Toren beteiligt. Neun Mal war er selbst erfolgreich.

Ingo Preuß, sportlicher Leiter der U23 von Borussia Dortmund, begrüßt den Wechsel des Stürmers in die Nachwuchsabteilung der Schwarz-Gelben: "Ich freue mich, dass sich Moritz als talentierter, robuster 'Neuner' für uns entschieden hat und sein großes Potential bei uns abrufen möchte", wird Preuß auf der Vereins-Homepage zitiert.

Broschinskis Vertrag in Dortmund läuft bis 2022.