Der 32-jährige Stürmer war erst in der Winterpause zu den Nulldreiern gewechselt. Die Verpflichtung hatte damals zu großer Aufregung und Unmut geführt. Frahn war zuvor in Chemnitz wegen angeblicher Nähe zur rechten Fanszene fristlos entlassen worden.

"Mein Wunsch war es schon lange, meine aktive Zeit als Fußballer in Babelsberg zu beenden. Damit geht ein kleiner Traum in Erfüllung", wird Frahn nun zitiert.

Seine größten Erfolge hatte der Stürmer mit RB Leipzig gefeiert. Dort spielte er von 2010 bis 2015. Mit dem Klub stieg er von der vierten bis in die zweite Liga auf und schoss in 154 Spielen 88 Tore.

Am 5. August 2019 war der gebürtige Potsdamer wegen seiner angeblichen Nähe zur rechten Szene bei seinem damaligen Arbeitgeber Chemnitzer FC gekündigt worden. Als Begründung führte der Drittligist an, dass sich der damals verletzte Stürmer am 3. August als Zuschauer während eines Auswärtsspiels in Halle durch "offenkundig zur Schau gestellte Sympathie zu führenden Köpfen der rechts gesinnten Gruppierung 'Kaotic Chemnitz' und der aufgelösten Gruppe 'NS-Boys' massiv vereinsschädigend" verhalten habe. Frahn beteuerte stets, dass er kein Nazi sei und klagte erfolgreich auf Weiterbeschäftigung.