Der 1. FC Union Berlin wird seine Vorbereitungen auf das erste Bundesligaspiel nach Wiederbeginn am Sonntag (18 Uhr) gegen Bayern München vorerst ohne Cheftrainer Urs Fischer bestreiten müssen. Der Schweizer reiste aus privaten Gründen aus dem Trainingslager im niedersächsischen Barsinghausen ab. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung auf seiner Homepage bekannt. Die Leitung des Mannschaftstrainings übernehmen in den nächsten Tagen die beiden Co-Trainer Marcus Hoffmann und Sebastian Bönig.

Die Abreise stünde in keiner Verbindung zum Coronavirus betonte der Verein in der Mitteilung. Alle Covid-19-Tests vom Dienstag seien negativ, auch der Trainer habe noch an dem Test teilnehmen können. Dieser Umstand ermögliche einen weiteren Test am kommenden Samstag vor dem Heimspiel gegen den Rekordmeister. Somit könnte der Coach, bei wiederholt negativem Ergebnis, am Sonntag auf der Bank Platz nehmen. "Natürlich ist es immer wünschenswert, wenn der Trainer da ist. Aber alle Spieler haben Verständnis", berichtete Geschäftsführer Oliver Ruhnert in einer Presserunde via Skype. Ob Urs Fischer gegen die Bayern tatsächlich auf die Trainerbank zurückkehrt, sei noch ungewiss.