Wir haben vor der Partie gegen Mainz angesprochen, dass uns vor allen Dingen in den ersten beiden Spielen seit dem Restart etwas fehlte. Ich finde, gegen Mainz haben wir einen besseren Job gemacht. Unser Pressing war aggressiver, wir waren besser am Ball und haben viele Standardsituationen herausgeholt. Wir sind einfach zu unseren Stärken zurückgekehrt, durch die wir viele Punkte gemacht haben. Wir hatten gute Gespräche und haben nach dem Mainz-Spiel jetzt ein besseres Gefühl für die anstehenden Aufgaben.

Ihr Team hat gegen Mainz eine starke Moral gezeigt, trotzdem war es das sechste Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Wie wirkt sich das auf die Atmosphäre in der Mannschaft aus?

Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist auf vier Punkte geschmolzen. Beunruhigt Sie das?

Nein (lacht). Es ist wichtig für uns, nur auf unsere Spiele zu schauen. Wir spielen schon am Sonntag wieder - im Anschluss haben wir dann eine Woche Zeit. Aber die Spiele kommen jetzt schnell hintereinander. Es wird also wichtig, stimmungstechnisch nicht in den Keller zu rutschen, wenn wir mal verlieren, oder uns in den Himmel zu jubeln, wenn wir gewinnen. Wir müssen mental stabil blieben - und für alles bereit.