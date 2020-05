Die Füchse Berlin werden auch in der kommenden Saison international vertreten sein. Wie der Europäische Verband EHF am Donnerstag mitteilte, wird der letzte freie Platz der neuen Europa Liga an Deutschland vergeben. Als Tabellensechster der aufgrund der Corona-Krise vorzeitig beendeten Bundesligasaison haben die Füchse Anspruch auf das Startrecht. Eigentlich wäre der letzte Startplatz in einem Final Four in Berlin ausgespielt worden.