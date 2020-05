dpa/Soeren Stache Audio: Inforadio | 29.05.2020 | Interview mit Christopher Trimmel | Bild: dpa/Soeren Stache

Interview | Union-Kapitän Christopher Trimmel - "Nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder gewinnen"

30.05.20 | 12:51 Uhr

Seit fünf Spielen wartet der 1. FC Union auf einen Sieg - und nun geht es ausgerechnet zum Top-Team Mönchengladbach. Vor dem Spiel am Sonntag spricht Kapitän Christopher Trimmel im Interview über den Abstiegskampf, den Hinspiel-Sieg - und darüber, wie die Fans helfen.

rbb|24: Christopher Trimmel, seit fünf Spielen ist der 1. FC Union inzwischen ohne Sieg. Was fehlt aktuell für die drei Punkte? Christopher Trimmel: Man muss immer wieder betonen, dass wir in der Bundesliga ein perfektes Spiel brauchen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Das wissen wir - und das wird sich auch nicht ändern. Kein Spiel ist ein Selbstläufer. Wir sind selten der Favorit. Von daher braucht es einfach sehr, sehr viel. Jeder weiß auch, dass die Zeit nicht einfach ist. Der Faktor Fans ist bei uns sehr wichtig. Es spielen viele Dinge mit. Vielleicht braucht man auch ein bisschen Glück. Aber wir sind bekannt dafür, dass wir nie aufgeben. Wir machen immer weiter - egal, was passiert. Deshalb ist es für mich nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder gewinnen.

Die Fans waren in den vergangenen Tagen und Wochen oft Thema. Trainer Urs Fischer hat noch einmal ganz klar gesagt, dass er ihr Fehlen nicht als Alibi gelten lässt. Wie gehen Sie und die Mannschaft damit um? Sehr professionell. Wir wissen alle, dass es nicht einfach ist. Es gibt kein Rezept dafür, wie man damit umgeht. Man muss konzentriert bleiben und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Dann funktioniert das auch. Die Kommunikation zwischen den Fans und der Mannschaft ist auch sehr gut. Die bieten sich immer wieder an und fragen uns, was sie machen können, um uns zu unterstützen. Das allein ist eigentlich schon ein gutes Gefühl. Es ist trotzdem notwendig, dass wir das durchziehen, um den Fußball eben auch zu retten. Wir haben die Situation jetzt gut angenommen. Das merkt und spürt man auch täglich im Training. Aber dass man in den ersten Wochen und Spielen ein bisschen Probleme hat, mit der Situation umzugehen, ist ganz normal.

Sie sagen, die Fans bieten sich an. Wie kann man sich das denn genau vorstellen? Die schreiben uns - und quatschen uns vielleicht mal in der Nähe vom Stadion an. Ich habe ihnen gesagt, dass die sozialen Medien gerade wahrscheinlich der beste Ort sind, um die Spieler zu erreichen und motivieren zu können. Wenn man dann merkt und sieht - speziell nach der Derby-Niederlage - wie die Fans uns trotzdem pushen und schreiben, dass wir trotzdem bislang eine geile Saison gespielt haben, gibt einem das schon ein gutes Gefühl. Deshalb finde ich es super, dass sie sowas machen. Da muss man sich dann auch mal bedanken.

Ihr Teamkollege Christian Gentner hat nach dem Spiel gegen Mainz gesagt, er stelle fest, dass die ein oder andere Mannschaft mit einem anderen Fitness-Level und einer anderen Form aus der Corona-Zwangspause gekommen sei. Teilen Sie diesen Eindruck nach den vergangenen drei Spielen? Na ja, das kann man natürlich so bewerten. Man bekommt natürlich Statistiken - und schaut in erster Linie auch auf sich selbst. Da sind wir eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg und haben fast gar nichts verloren. Aber diese Überbrückungszeit, bis es wieder losging, war eine komplizierte. Die Trainingssteuerung war der Wahnsinn. Da will man nicht an der Planung beteiligt gewesen sein. Das war echt verrückt für die Trainer. Und es ist auch schwierig dann zu sehen, wie weit man ist. Man hat nicht diese Wettkampfhärte gehabt. Es gab kein Testspiel. Deshalb haben die meisten das eigentlich sehr gut analysiert, bewertet - und gesagt: Es wird wahrscheinlich jede Mannschaft ein paar Spiele brauchen, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Das sehen wir genauso.

Dass Union im Abstiegskampf steckt, ist ja kein Geheimnis - und im Verein wird auch ganz offen darüber gesprochen. Zwischendurch war die Situation trotzdem schon so, dass viele gesagt haben: Das kann nicht mehr schiefgehen. Inzwischen ist der Abstand auf den Relegationsplatz aber wieder geschmolzen. Ist dadurch der Druck spürbar größer? Nein, das finde ich nicht. Wir waren immer sehr bodenständig und haben das gut eingeschätzt. Wir wissen, dass wir in einer Liga sind, in der es sehr, sehr schnell gehen kann. Wir spielen eine sehr gute Saison. Das muss man auch wieder betonen. Die meisten waren bisher wirklich von uns überrascht. Aber dass es um den Klassenerhalt geht, war vom ersten Tag an klar. Die Qualität in der Bundesliga ist einfach so hoch, dass es ganz schwierig wird, wenn man als Mannschaft das erste Mal in diesem Wettbewerb dabei ist. Wir haben nie aus dem Blick verloren: Das kann jeder Zeit passieren - und wir werden dann nicht nervös. Auch der Druck wird uns nicht aus dem Konzept bringen. Wir halten daran fest, ziehen es bis zum Ende durch - und schauen mal, was am Ende rauskommt.

Im Derby und gegen Mainz hatte ich den Eindruck, dass die Mannschaft schwer reingekommen ist. Gerade die Aggressivität, die das Team eigentlich ausmacht, fehlte ein bisschen. Was können Sie, was kann die Mannschaft machen, damit Union ab der ersten Sekunde da ist? Wir müssen viel mutiger nach vorne gehen. Das hat uns immer ausgezeichnet. Hohes Pressing - und nicht viel nachdenken. Vielleicht ist jetzt die Situation anders. Man kann besser miteinander kommunizieren. Das ist womöglich aber auch ein kleiner Nachteil. Früher war es so: Du hörst den Mitspieler nicht wirklich, aber gehst trotzdem vorne drauf. Ich fand gegen Hertha war die erste Halbzeit in Ordnung. In der zweiten haben wir uns durch die Gegentreffer komplett aus dem Konzept bringen lassen. Das darf nicht passieren. Gegen Mainz war es für mich gut, aber wenn du dann in Unterzahl bist, ändert sich die Situation. Das sind immer außergewöhnliche Situationen. Wir wissen aber, dass wir noch Spielraum nach oben haben. Wir haben das in der Hinrunde viel öfter und auch schon besser gezeigt. Da wollen wir hin. Und ich bin davon überzeugt, dass das jetzt auch wieder passieren wird.

Außergewöhnliche Situationen gab es in der Hinrunde auch. Damals haben Sie mit 2:0 gegen den Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gewonnen. Welche Erinnerungen haben Sie an dieses große Spiel? Das war so ein Spiel, in dem wir taktisch diszipliniert unseren Plan umgesetzt haben. Wir haben wenig zugelassen - und dann kannst du auch gegen solche Top-Mannschaften bestehen. Die Möglichkeit gibt es immer. Aber da gehört in erster Linie eine top Leistung von unserer Seite dazu. Darauf liegt der Fokus. Man muss auch ehrlich sagen: Gladbach braucht dann auch mal einen schlechteren Tag, weil deren Qualität schon sehr, sehr groß ist.



Auf was für ein Spiel stellen Sie sich am Sonntag ein? Natürlich wird Gladbach sehr viel den Ball haben. Die haben einfach sehr gute Spieler. Das heißt, im Eins-gegen-Eins werden wir das nicht lösen können. Wir müssen als Mannschaft funktionieren, das ist ganz wichtig. Und ich habe es schon angesprochen: Wir müssen mutig und aktiv sein. In jedem Spiel, in dem wir versucht haben, es zwar kompakt, aber passiv zu lösen, haben wir es entweder schlecht gespielt oder verloren. Das darf nicht passieren. Deswegen fahren wir da hin, sind mutig und versuchen, alles rauszuhauen. Wenn es dann für was reicht, ist es sehr schön. Aber in erster Linie ist uns immer die Art und Weise wie wir spielen wichtig.



Abseits des Platzes ist in dieser Woche auch noch etwas passiert. Am Donnerstag hat der 1. FC Union bekannt gegeben, dass man aufgrund von "unsolidarischen Verhaltens" bis zum Saisonende auf Sebastian Polter verzichten wird. Wie ist die Mannschaft mit dieser Meldung umgegangen? Sehr professionell. Das ist eine Entscheidung des Verein, die hat man zu akzeptieren. Jeder, der im Fußballgeschäft ist, hat ähnliche Situationen schon öfter erlebt. Das ist ziemlich schnell abgelegt und der Fokus wird wieder aufs Fußballspielen gelegt. Aber natürlich spricht man intern darüber. Wichtig ist immer, dass man offen und ehrlich darüber spricht, um die letzten Wochen dann auch noch gut zu Ende zu bringen.



Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Stephanie Baczyk, rbb Sport. Mit einem Klick ins Titelbild können Sie einen Zusammenschnitt des Gesprächs nachhören.

Sendung: rbb UM6, 30.05.2020, 18 Uhr