Interview | Neuer Füchse-Coach Jaron Siewert - "Der Verein ist für mich wie eine zweite Familie"

05.05.20 | 19:25 Uhr

In einer Woche steht für Jaron Siewert der Umzug nach Berlin an: Er übernimmt das Traineramt bei den Füchsen. Für den 26-Jährigen ist es die Rückkehr in die Heimat. Mit Johannes Mohren sprach er über seinen Herzensklub, Ziele - und eine Motivationsspritze.

Vor zwei Wochen hatte Jaron Siewert Grund zum Feiern. Der Berliner krönte seine Zeit als Trainer beim Handball-Zweitligisten TuSEM Essen mit dem Aufstieg ins Oberhaus. Der coronabedingte Saisonabbruch besiegelte den Triumph des Traditionsvereins - die Party gab es via Telefonschalte. Es war quasi eine Art Abschiedsgeschenk von Siewert nach drei Jahren im Ruhrpott. Für ihn selbst stand schon länger fest, dass es in die Bundesliga gehen würde. Ab dem 1. Juli coacht er die Füchse Berlin - den Klub, in dem er als Spieler bei den Minis begann und auch seine ersten Schritte als Trainer machte. Es ist ein Traum, der für ihn wahr wird. Den Ehrgeiz dazu hat der Mann, der mit Anfang zwanzig seine aktive Karriere auf der Platte beendete, weil er und sein Mentor - Füchse-Manager Bob Hanning - ahnten, dass es am der Seitenlinie höher hinaus gehen könnte. "Als Spieler hätte es für mich vielleicht für die Zweite Liga gereicht, höchstens", hat Siewert dem "Tagesspiegel" einmal gesagt. Als Trainer ist er jetzt schon ganz oben angekommen. Mit gerade einmal 26 Jahren wird er zum jüngsten Trainer in der ersten Liga - und das bei einem ihrer ambitioniertesten Vereine.

Kurzporträt Jaron Siewert wurde am 31. Januar 1994 in Berlin geboren. Er begann bei den Reinickendorfer Füchsen (seit 2012: Füchse Berlin) mit dem Handballspielen, wurde in B- und A-Jugend mehrfach Meister. Anfang 2013 debütierte er für die Profis in der Champions League. Sein Coach war für viele Jahre Bob Hanning. Er riet Siewert, in den Trainerberuf zu wechseln. Mit Anfang 20 begann Siewert, in der Jugend der Füchse Berlin zu coachen. Ab der Spielzeit 2017/18 übernahm er den Zweitligisten TuSEM Essen. Mit 26 Jahren wird er ab dem 1. Juli 2020 bei den Füchsen zum jüngsten Cheftrainer der Bundesliga.

rbb|24: Herr Siewert, Aufstiegsfeier per Telefonkonferenz - wie merkwürdig war diese Situation? Jaron Siewert: (lacht) Es war schon sehr, sehr komisch. Natürlich sind schon die Gerüchte kursiert, dass die Saison abgebrochen wird - und man hat sich im Vereinsumfeld Gedanken gemacht, welche Wertung dann zum Tragen kommen könnte. Aber es war ein sehr schöner Moment, als der Geschäftsführer die Nachricht übermittelt hat, dass wir neben Coburg zweiter Aufsteiger sind. Da war in der Telefonkonferenz die Freude natürlich übermäßig groß. Das hat auch zu einem sehr hohen Geräuschpegel geführt. Seit 2017 haben Sie diesen schlingernden Traditionsverein TuSEM Essen wieder fit gemacht. Wie wichtig war diese Zeit im Ruhrpott für Ihre Entwicklung als Trainer? Extrem wichtig. Es ist egal, welche Station man durchläuft - sie ist sehr lehrreich. Sei es die erste als Co-Trainer in der Jugend oder dann als Coach beim TuSEM. Und nach den drei Jahren will ich mal behaupten, dass es auch ein sehr erfolgreicher Abschnitt in meiner Karriere war, bei dem alle Parteien mehr als zufrieden sein können. Sie haben damals mit 23 Jahren das Traineramt bei diesem Klub mit großem Namen in Handball-Deutschland übernommen. Da gab es sicher - im Vergleich der Jugend - schon ein neues Gefühl des Drucks ... Sicherlich. Da gab es sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Als jüngster Trainer in die zweite Liga zu kommen, das ist von dem einen oder anderen damals auch ein bisschen beäugt und kritisch gesehen worden. Der Verein hatte davor eine unzufriedenstellende Saison gespielt und war fast abgestiegen. Da waren die Fans hungrig. Die wollten sehen, dass es aufwärts geht und sich zum Guten wendet. Und genau das ist ja auch eingetreten. Jetzt kehren Sie zurück zu den Füchsen und nach Berlin. Haben Sie schon eine neue Bleibe und wann steht der Umzug an? Wir können zum Glück schon früher umziehen, weil mit dem Saisonabbruch jetzt Klarheit ist. Mitte Mai geht es nach Berlin. Wir haben in Pankow eine sehr schöne Bleibe gefunden und sind darüber überglücklich. Wir haben uns natürlich auch sehr früh schon darum gekümmert, was bei dem Berliner Wohnungsmarkt ja auch recht ratsam ist. Wir sind sehr zufrieden.

Was bedeuten die Füchse Berlin Ihnen als Klub? Er ist wie eine zweite Familie für mich. Ich bin durch die Füchse Berlin zum Handball gekommen - dort hat alles angefangen. Ich verbinde mit dem Klub meine erfolgreichste Zeit als Spieler, weil ich bei keinem anderen Verein aktiv war. Ich freue mich, zum Hauptstadt-Klub zurückzukommen, weil er für mich natürlich auch die größte Strahlkraft von allen Vereinen hat. Ich habe ein Füchse-Gen in mir drin und das will ich wieder mit einbringen. Ich bin sehr gespannt, was wir in den nächsten Jahren erreichen können. Was sind Ihre Ziele? Das hat Stefan Kretzschmar bei seinem Einstieg treffend gesagt. Das Ziel muss es sein, sich mit den Füchsen oben in der Spitze der Liga zu etablieren. Dafür machen wir ja auch Leistungssport. Man strebt nach dem Besten. Das ist auch mein Anspruch. Ich werde nicht den Job und die Position bei den Füchsen bekleiden, um Mittelmaß zu forcieren. Ich werde nach dem Maximum streben - in der Liga und allen anderen Wettbewerben. Das hat Stefan Kretzschmar kommuniziert. Und das ist auch das, was Bob Hanning dem Verein über die vergangenen Jahre eingeimpft hat. Offiziell beginnt ihr Vertrag am 1. Juli. Durch den Saisonabbruch ist alles anders. Wie genau beschäftigen Sie sich gerade schon mit der Situation bei den Füchsen? Wenn ein Trainerwechsel vorgenommen wird, ist man automatisch schon in gewisse Entscheidungen eingebunden. Das ist - glaube ich - einfach nur fair, sich in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung optimal aufzustellen. Und jetzt mit der Klarheit, dass für die Saison 2019/20 kein Spielbetrieb mehr stattfindet, ist der Austausch natürlich um einiges enger geworden. Wir sind sehr intensiv dabei, die Weichen für die Zukunft zu stellen - und zu schauen, wie wir die Mannschaft am besten auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten. Das ist aktuell natürlich auch der klare Fokus.

Das Coronavirus verändert auch die (Kader-)Planungen. "Wir sind in gar keinem Fall in der Lage, mit diesem Kader in die neue Saison zu gehen", hat Manager Bob Hanning gesagt. Der Abgang von Stipe Mandalinic war die erste Folge dieser Situation. Es könnte also sein, dass das Team ein etwas anderes Gesicht haben wird, als Sie das vielleicht erwartet haben. Die Möglichkeit besteht. Aber die wirtschaftlichen Zwänge muss natürlich Bob Hanning als Geschäftsführer des Vereins kommunizieren - und sagen, was möglich ist und was nicht. Da bin ich gar nicht so im Detail. Natürlich wird das vielleicht eine Folge der Corona-Krise sein. Aber das wird alle betreffen. Mit den Folgen dessen muss man dann umgehen. Aber das ist keine Problematik, die für mich im absoluten Vordergrund steht. Gibt es bereits Kontakt mit dem Team? Ja, den gab es schon vereinzelt. Das Ganze hat zuletzt natürlich etwas geruht, wird aber in den kommenden Wochen wieder deutlich intensiver. Da wird der Austausch auf jeden Fall wieder vorhanden sein. Entsteht da schon ein Gefühl für Ihre neue Mannschaft ... Das muss sich - glaube ich - erst entwickeln, wenn man sich ständig im Training sieht. Die anderen Eindrücke sind ja extern. Man sieht die Spiele und hat vielleicht das ein oder andere Gespräch geführt. Das ist aber nichts Persönliches. Dafür machen wir Mannschaftssport, der lebt von der Interaktion zwischen den Menschen - und den Kleinigkeiten, die in der täglichen Arbeit entstehen. Dann entsteht sich auch erst so ein richtiges Gefühl mit der Mannschaft, das dann auch ein Erfolgsfaktor ist.

Gibt es trotz der Unwägbarkeiten der Corona-Krise schon einen Termin, wann Sie das erste Mal mit dem Team in der Trainingshalle stehen wollen? Nein, einen definitiven Start-Zeitpunkt gibt es noch nicht. Es sind natürlich auch gewisse Bedingungen der Bundesregierung, auf die wir warten müssen. Sicherlich hat da der Handball eine andere Situation als der Fußball. Sobald das feststeht, werden wir in die Planung gehen. Es gibt verschiedenste Szenarien, die wir uns überlegt haben. Aber ich bin ganz ehrlich: Die vergangene Zeit hat gezeigt, dass man eigentlich jede Woche ein neues hinzufügen kann. Das macht nicht ganz so viel Sinn. Wir sind im ständigen Austausch und versuchen auch, immer wieder einen möglichen Termin zu eruieren. Aber fix ist nichts. Wie sehr hilft in der Wartezeit der Gedanke, irgendwann das erste Mal in der vollen Max-Schmeling-Halle als Trainer an der Seite zu stehen? Zum Glück durfte ich das schon als Spieler erleben. Das war damals schon ein überragendes Gefühl. Ich weiß also, wie sich das in etwa anfühlt. Und genau das ist eine Antriebsfeder für den Job als Trainer. Man möchte vor vollen Rängen aktiv sein. Es ist kein tagtäglicher Gedanke. Aber wenn Sie mich darauf ansprechen, ist es schon eine Motivationsspritze, um die Zeit der Abstinenz vom Handball zu überstehen.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Johannes Mohren, rbb Sport.

Sendung: Inforadio, 07.05.2020, 11:15 Uhr