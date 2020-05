Der Motivation ist klar: Die 30-Jährige will "wieder auf dem Platz stehen vor Publikum. Das ist einfach so ein tolles Gefühl. Das kann man kaum beschreiben." In den vergangenen Jahren kämpfte Lisicki vor allem auf kleinen Turnieren abseits der WTA-Tour um den Anschluss. Nicht leicht für eine Frau, die noch vor ein paar Jahren am Grand-Slam-Titel schnupperte. "Es ist unglaublich schwer. Man muss sich umstellen. Das ist etwas anders. Es gibt eine gewisse Gewöhnungsphase, um bestimmte Dinge zu akzeptieren", sagt die Berlinerin.

Aktuell hofft Lisicki, die in Bradenton im US-Bundesstaat Florida lebt und trainiert, nach der Corona-Pause bald wieder auf den Platz zurückkehren zu können. "Ich vermute mal, dass es in den nächsten ein, zwei Wochen grünes Licht geben wird. Ich hoffe es sehr - weil ich es wirklich sehr vermisse, auch Bälle zu schlagen", sagt die 30-Jährige. Man habe irgendwann "die Nase voll, nur Fitness zu machen. Das Spezifische kannst du nur auf dem Platz machen."