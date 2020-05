Bild: imago images/Pro Shots

Interview | Berliner Fußball-Trainer Frank Wormuth - "Die Spielweise der Niederländer passt zu den jungen Deutschen"

02.05.20 | 19:51 Uhr

Immer mehr deutsche Fußball-Talente zieht es in die Niederlande. Der Berliner Trainer Frank Wormuth, der in der Eredivisie coacht, erklärt im Interview, warum der Nachwuchs dort bessere Chancen hat und welches Wandlitzer Talent man im Auge behalten sollte.

rbb|24: Herr Wormuth, Ihre Wurzeln sind in Berlin, Sie haben lange für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gearbeitet. Mit Ende 50 sind Sie nochmal ins Profi-Geschäft gewechselt und haben einen Job in den Niederlanden angenommen. Warum haben Sie diesen sicheren Job beim DFB aufgegeben? Frank Wormuth: Ich bin von der Komfortzone rein ins Haifischbecken. Ich habe irgendwann mal zu mir gesagt, ich weiß eigentlich jetzt schon, was eines Tages mal bei mir auf dem Grabstein stehen wird: Ausbildungschef beim DFB. Das fand ich nicht prickelnd und habe geschaut, ob nochmal die Möglichkeit besteht, dass ich ins Haifischbecken zurückgehen kann. Da lief gerade mein Vertrag aus. Dann gab es diese Möglichkeit im Ausland und ich habe gesagt: 'Was will das Herz mehr. Probierst du es.' Jetzt bin ich seit zwei Jahren bei einem Verein, den ich immer mit dem SC Freiburg in Deutschland vergleiche, bei Heracles Almelo. Wir geben nur das aus, was wir einnehmen. Wir sind ein Ausbildungsverein. Das passt absolut zu mir.

Zur Person Frank Wormuth wurde am 13. September 1960 in West-Berlin geboren. Von 1983-1986 absolvierte er für Hertha BSC 70 Spiele in der 2. Liga. Anschließend beendete er seine Profikarriere. Seine ersten professionellen Erfahrungen im Trainerbereich sammelte er als Co-Trainer von Joachim Löw in Istanbul. 2004 war er für einige Monate Trainer beim 1. FC Union Berlin in der Regionalliga Nord. Von 2008 bis 2018 war er Leiter der Fußballlehrer-Ausbildung des DFB. Von 2010 bis 2016 war er zudem U20-Nationaltrainer. Seit 2018 trainiert er den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo.

Immer mehr junge deutsche Fußball-Talente drängt es in die niederländische Eliteliga. Warum ist das so? Weil ich hier Trainer bin. (lacht) Nein, natürlich nicht. Ein Grund war sicherlich, dass ich ein paar Spieler aus Deutschland rübergeholt habe und dadurch viele Berater festgestellt haben, dass es hier auch eine echte Plattform gibt. Ich war da aber sicher nicht der einzige. Die niederländischen Vereine, die an der Grenze liegen, sind natürlich auch ein bisschen deutsch gefärbt. Es sprechen auch alle hier deutsch. Deren Einzugsgebiet ist nicht nur die niederländische Liga, sondern natürlich auch die deutsche Seite. Das ist einer der Gründe, warum sie deutsche Talente scouten. Und wenn die Deutschen sehen, dass deren Talente eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, hier zu spielen, sich gut entwicklen und dann auch noch den nächsten Schritt machen können, dann guckt man sich natürlich die Eredivisie (erste Liga in den Niederlanden, Anm. d. Red.) mal genauer an.

Deutsche Talente wie Mats Köhlert sagen, anders als in der Heimat fühle er sich bei seinem neuen Club wertgeschätzt. Stimmt auch hier: Der Prophet gilt im eigenen Lande nichts? Ich glaube schon, dass da ein Schuss Wahrheit drin ist und dass man seinen eigenen Verein, bei dem man groß geworden ist, verlassen muss, um eines Tages vielleicht wieder zurückzukehren und diese Anerkennung zu bekommen. Aber ich glaube auch, dass es in den Niederlanden so ist, dass junge Spieler eher eine Chance haben zu spielen. Auf der einen Seite ist die Liga nicht so extrem stark wie die Bundesliga. Man gibt den jungen Leuten auch die Zeit zu spielen, das ist ganz wichtig. Am Altersdurchschnitt vieler Mannschaften sieht man, dass sie sehr jung sind. Auf der anderen Seite passt die Spielweise in Holland, die sehr auf offensiven und technisch-taktischen Fußball ausgerichtet ist, sehr gut zu den Spielern, die in den Nachwuchsleistungszentren ausgebildet wurden. Es wird also mehr Fußball gespielt, während in der 2. Liga in Deutschland mehr Fußball gekämpft wird. Die Spielweise der Niederländer passt zu diesen jungen deutschen Spielern.

Frank Wormuth spielte von 1983 bis 1986 für Hertha BSC.

Vor fünf Jahren gab es fünf deutsche Spieler in den Niederlanden. Jetzt sind es 31, das Durchschnittsalter beträgt laut dem Magazin 'Der Spiegel" etwa 23 Jahre. Sie haben schon gesagt, dass viele junge Deutsche in die Niederlande kommen. Muss das nicht auch den Verantwortlichen hierzulande zu denken geben? Ich kann es nur insoweit beurteilen, dass der Druck in der Bundesliga bedeutend höher ist als in den Niederlanden. Insbesondere auch für die Trainer, die ja die Mannschaft aufstellen. Abgesehen von den ersten zwei, drei Vereinen leben wir als Trainer hier deutlich ruhiger. Wenn ich mal vier, fünf Spiele verliere, bricht hier nicht gleich die Welt zusammen. Auch die Medien schreiben nicht 'Wormuth raus!'. Die Zuschauer wollen einfach ein Spektakel sehen. Da kann man auch mal zu Hause 4:5 verlieren. Die Drucksituation ist in der Eredivisie ganz anders als in der Bundesliga. Wenn Sie da als Trainer junge Spieler bringen und drei, vier Mal verlieren, werden Sie als Trainer hinterfragt. Dann sagt man sich: Wenn es um meine eigene Haut geht, stelle ich lieber mal die Erfahrenen auf. Dann weiß ich, was ich gemacht habe und dann kann man auch keinen Vorwurf machen. Ich finde es immer ganz lustig, wenn es heißt: Wir machen jetzt einen Umbruch und lassen die jungen Spieler spielen. Nach zehn Spieltagen ist dann der Trainer beurlaubt, weil er sich auf die Jugend konzentriert hat.

Sie haben gesagt, die Niederländer lieben nach wie vor das Spektakel. Gilt dort immer noch die Maxime von Rinus Michels und Johann Cruyff "Fußball total"? Auf jeden Fall. Ein 5:4 ist besser als ein 1:0. Das habe ich am eigenen Leib gespürt, als wir gegen Mannschaften wie Sittard gespielt haben und zu Hause 6:1 oder 6:0 gewonnen haben. Da hat der Trainer beim 3:0 noch gerufen "Auf Jungs, nach vorne!" und selbst beim 4:0 noch. Dann habe ich meinen Kollegen angeguckt und gefragt: "Was ist denn mit dem los?" und der sagte: "Lieber mit wehenden Fahnen untergehen. Dann werden sie zu Hause begrüßt, weil sie alles gegeben haben." Der Offensivdrang ist hier extrem. Wenn Sie als Trainer anfangen zu mauern und mit 0:1 verlieren, dann werden Sie hinterfragt.

Den Namen welcher jungen Talente sollten wir uns denn merken, die derzeit in den Niederlanden unter Vertrag stehen? Da muss man immer vorsichtig sein, denn dann setze ich auch den einen oder anderen unter Druck. Wir haben über 1,5 Jahre den Linksverteidiger Lennart Czyborra fortgebildet, der jetzt in Bergamo (spielt in der Seria A, der besten italienischen Liga, Anm. d. Red.) vorbereitet wird auf große Spiele. Der hat alle Voraussetzungen und wenn er durchstartet, steht er eines Tages unter Jogi Löw auf der linken Seite. Aber es kann auch sein, dass er in Bergamo irgendwo untergeht, weil etwas nicht funktioniert. Das ist immer schwer. Wir Experten werden ja immer dann begutachtet, wenn wir danebenhauen. Deswegen halte ich mich mit diesen Aussagen schwer zurück.

