Berliner Skateboarderin Lilly Stoephasius - Als 14-Jährige zu Olympia?

01.05.20 | 15:15 Uhr

Wenn es ums Skateboarden geht, gehört ihr die Zukunft: Lilly Stoephasius. Mit zwölf Jahren fährt die Berlinerin schon bei den Großen mit - das liegt auch an ihrer Famlile. Die Olympia-Verschiebung kann nun zur echten Chance werden. Von Friedrich Rößler

Im Jugendwerk-Skatepark (JuWe) in Berlin Lichterfelde steht Lilly Stoephasius leicht nach hinten geneigt auf ihrem Skateboard. Der hintere Teil des Brettes berührt den Boden, der vordere Teil, auch Nose genannt, zeigt Richtung Himmel. Dann verlagert die zwölfjährige Skaterin ihr Gewicht und saust die steile Wand der Skate-Anlage herunter. Sie rast auf die gegenüberliegende Seite und springt wieder aus der schüsselähnlichen Anlage, passend auch Bowl genannt, heraus.



Ein kleiner Trick für Lilly, eine große Überraschung für all diejenigen, die die Schülerin noch nicht kennen. Denn viele verbinden ja immer noch oberkörperfreie und durchtrainierte coole Halbstarke mit Skateparks und keine jungen Mädchen. "Skater sind sehr nette Menschen und feuern sich gegenseitig an, egal wie alt oder ob du Junge oder Mädchen bist", erzählt Lilly. Man müsse sich aber an bestimmt Regeln im Park halten, zum Beispiel, dass immer nur einer im Bowl fahren darf. Doofe Sprüche habe sie noch nie gehört.



Zur Person rbb Name: Lilly Stoephasius Alter: 12 Sportart: Skateboarden Größte Erfolge: 2x Deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin, WM-Dritte

Dreimal Training in der Woche "ist viel zu wenig"

Normalerweise trainiert die Zwölfjährige mit den dunkelblonden langen Jahren, die immer zu allen Seiten aus ihrem Skatehelm schießen, viermal in der Woche. In Corona-Zeiten darf sie dank einer Ausnahmeregelung dreimal drei Stunden ihre Tricks üben. "Mir fehlen aber die Skate-Freunde und dreimal in der Woche ist viel zu wenig", beklagt sich die Deutsche Meisterin. In der schulfreien Zeit skate sie jeden Tag. Zu Hause könne sie nun nur wenig ausrichten, deswegen fahre sie manchmal allein auf dem Tempelhofer Feld oder rollt durch Sackgassen. Sie könne eben nicht ohne.



Wie sehr Lilly mit zwölf Jahren schon ihr Brett beherrscht, zeigen ihre bisherigen Erfolge: Deutsche Meisterin 2018 und 2019, Zweite bei den Europameisterschaften und Dritte bei der Weltmeisterschaft. Nicht etwa in einer Jugend-Altersklasse sondern im offenen Wettkampf auch mit erwachsenen Frauen. "Lilly bringt ein ganz besonderes Talent mit, sie ist ehrgeizig und zielstrebig und hat eine sehr gute Vorstellung von dem, wo sie sich in dem Sport sieht", beschreibt der Bundestrainer Skateboarding Jürgen Horrwarth seine Athletin. Lilly habe Spaß auf dem Brett, bringe viel Motivation und Antrieb mit und diese Mischung ergebe sehr gute Vorraussetzungen für erfolgreiches Skaten, führt der ehemalige Doppel-Europameister aus Berlin weiter aus. "Sie kann eben auch unter Druck in Wettkampfsituationen sehr gut abliefern und fehlerfrei fahren." Horrwarth legt sich fest: "Aus Lilly wird eine richtig gute Wettkampffahrerin."



"Wäre ich nur mit dem Brett zur Schule gefahren, wäre das auch okay gewesen"

Mittlerweile kann sich Lilly schon als Weltenbummlerin bezeichnen. USA, China, Brasilien - sie versucht so viele Wettkämpfe wie möglich zu absolvieren. Um in der Schule beim Probejahr auf dem Gymnasium nicht zurückzufallen, besorgt sie sich auf Reisen mit Hilfe ihrer Freunde den Schulstoff und verbringt viele Nachmittage am Schreibtisch.



Wer die junge Berlinerin beim Skaten beobachtet, entdeckt schnell die innere Freude und Begeisterung, die das Mädchen auf dem Board ausstrahlt. "Skaten ist eine sehr kreative Sportart, ohne Vorschriften und mit sehr viel Platz für eigene Ideen und Tricks", beschreibt Lilly ihre Passion. Sie wirkt überhaupt nicht wie ein von ehrgeizigen Eltern getrimmtes Skate-Talent - sondern glücklich und zufrieden. Ihr Vater, der selbst aktiver Sktateboarder war, stellte seine Tochter mit elf Monaten zum ersten Mal auf ein Skateboard. Gute vier Jahre später begann sie zu trainieren. "Meine Eltern sind natürlich ganz stolz auf mich und unterstützen mich, wo sie nur können", berichtet Lilly. Druck hätten ihre Mutter und ihr Vater aber nie ausgeübt. "Wäre ich nur mit dem Brett zur Schule gefahren, wäre das auch völlig okay gewesen."



Olympiaverschiebung auch als Chance

Mit einer Deutschen Meisterin hätten Lillys Eltern nie gerechnet. Das hat ihre Tochter schon zweimal geschafft, der nächste Traum wären die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gewesen - die mittlerweile wegen der Verbreitung des Coronavirus aber um ein Jahr auf 2021 verschoben worden sind. Wenn die Berliner Skaterin sich für Spiele im Jahr 2020 qualifiziert hätte, wäre sie die jüngste deutsche Olympionikin aller Zeiten geworden. Mit der Verschiebung kann Lilly Stoephasius diese Marke nicht mehr erreichen. Aber das nimmt sie locker: "Andere Athleten trifft das doch viel härter, ich kann jetzt noch ein Jahr länger üben. Und noch besser werden."



Und auch Bundestrainer Horrwarth sieht in der Verschiebung eher eine Chance. Das Skateboardteam Deutschland hatte nur dreieinhalb Jahre Zeit, um sich auf das Großevent vorzubereiten. Skateboarden gehört in Tokio zum ersten Mal zum olympischen Programm. "Für Lilly ist es bestimmt viel schlimmer, jetzt zu Hause rumsitzen zu müssen und nicht jeden Tag ausreichend skaten zu können." Wenn die Corona-Krise ausgestanden ist, kann die Berliner Skaterin sich wieder voll auf ihr Training und ihre Olympia-Qualifikation konzentrieren. Wenn sie es nach Tokio im nächsten Jahr schafft, wäre sie 14. Und immer noch halb so alt, wie viele andere Teilnehmer.

Sendung: zibb, 23.04.2020, 18:30 Uhr