Es war schon das "Tor des Monats" im Januar 2019 und wurde anschließend auch zum "Tor des Jahres" in der ARD-Sportschau gewählt: Nun hat der Fallrückzieher von Ex-Union Marcel Hartel auch die Chance auf den Titel "Tor des Jahrzehnts". Denn weil wegen der Corona-Pandemie derzeit kein Ball in Deutschland rollt, hat die Sportschau nach 20 Jahren Pause diese Auszeichnung wiederbelebt.

Nach gerade einmal 25 Sekunden hatte Hartel am 31. Januar 2019 im Zweitliga-Spitzenspiel für die Köpenicker gegen seinen Ex-Club 1. FC Köln getroffen - und das Stadion An der Alten Försterei in ein Tollhaus verwandelt. Er selbst hatte sein Traumtor nicht bejubelt, denn bei seinem Heimatverein Köln hatte er seine gesamte Jugend gespielt. Nach der Saison war der Mittelfeldspieler zu Zweitligist Arminia Bielefeld gewechselt.

Hartels Konkurrenten reichen von Weltstars wie Zlatan Ibrahimovic bis hin zu unterklassigen Kickern wie Michael Stahl (TuS Koblenz). Die Abstimmung beginnt am Samstag um 12 Uhr auf sportschau.de.