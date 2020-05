Nachdem Manager Kaweh Niroomand am Montag erneut offensiv Polen-Pläne vorgetragen hatte, meldete sich nun Geschäftsführer Matthias Klee zu Wort: "Das sind im Moment doch nur Gedankenspiele", sagte er der Deutschen Presse Agentur am Dienstag. "Wir arbeiten weder gegen die Bundesliga noch ist es unser Ziel, die Liga kaputt zu machen", sagte Klee. Für die kommende Saison hat der Verein einen Lizenzantrag zur Teilnahme am Bundesliga-Spielbetrieb eingereicht.



Die BR Volleys hatten Kontakt zum polnischen Volleyball-Verband aufgenommen, um künftig eventuell in Polen mitzumischen. Die Liga gilt als deutlich leistungsstärker als die Bundesliga. "Uns geht es gar nicht so sehr um die sportliche Dominanz. Vielmehr treiben uns die Gedanken, unser Niveau insgesamt weiter steigern oder wenigstens halten zu wollen und in einem attraktiven Umfeld wachsen zu können", sagte Klee. Das sei derzeit in der Bundesliga nicht möglich.