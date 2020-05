Der vorzeitige Abbruch der Volleyball-Bundesliga Mitte März lässt BR-Volleys-Manager Kaweh Niroomand sorgenvoll in die Zukunft blicken. Er befürchtet langfristige Schäden für den deutschen Volleyball im Allgemeinen und seine BR Volleys im Speziellen. Aus diesem Grund beschäftigen sich die Berliner ernsthaft mit einem Wechsel in die polnische Liga. Während die Idee zunächst noch utopisch erschien und dementiert wurde, treiben die Volleys die Planungen nun weiter voran. Ausgeschlossen scheint das Projekt nicht mehr. Die Hauptstädter fühlen sich gezwungen zu handeln, weil die deutsche Bundesliga zu wenig Perspektiven zu bieten scheint.

Kaweh Niroomand: Zunächst hat zwischen uns und den Verantwortlichen der polnischen Liga nur ein Gedankenaustausch stattgefunden. Weil wir der Meinung sind, dass der Volleyball unter der Corona-Krise in den kommenden Jahren leiden wird. Das sieht man bereits an den drei Rückzügen von Vereinen in der Bundesliga . Insofern sind wir auch gegenüber den Fans und Sponsoren verpflichtet, uns Gedanken zu machen, wie es mit unserem Projekt weitergehen kann. Und eine naheliegende Idee war, ins Nachbarland zu schauen. Da gibt es eine der besten Volleyball-Ligen der Welt. Daraufhin haben wir Kontakt aufgebaut und Ideen ausgetauscht - nicht mehr und nicht weniger.

Ich habe gesagt, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann muss die Liga mitziehen. Aus eigener Stärke und eigenem Tun wird uns das nur sehr schwer gelingen. Wenn wir die Zuschauerzahlen steigern wollen und den Sponsorenpool, wenn all das geschehen soll und muss, ist das nur noch möglich, wenn die Liga mitwächst. Und da habe ich große Bedenken, dass das in den kommenden Jahren passieren wird. Das meine ich nicht sportlich. Ich meine das auf die wirtschaftlichen Aspekte bezogen. Auf die Infrastruktur. Auf das Marketing.

Wir haben immer ganzheitlich im Sinne des deutschen Volleyballs gedacht. Es geht natürlich um die BR Volleys, aber es geht auch um den Volleyballsport in Deutschland. Ich bin der Letzte, der den Volleyball hier verlassen will. Aber die Bundesliga muss sich jetzt als strategischer Führer ansehen und anfangen, Gedanken und Konzepte zu entwickeln, um nicht sehenden Auges ins Verderben zu rennen.

Sind Ihre Überlegungen auch ein Appell an die Liga oder sogar an die Politik, dass hier mehr getan werden muss?

Was spricht denn dafür, dass aus der Idee Wirklichkeit wird?

Der Plan hat viele Hürden. Aber, es gibt auch viel Reizvolles. Wir würden in einer der stärksten Ligen der Welt spielen. Die Volleyballfans in Deutschland und speziell in Berlin würden in den Genuss kommen, ständig Weltstars begrüßen zu dürfen. Außerdem haben wir in der Hauptstadt eine Kolonie mit über 100.000 polnischen Mitbürgern. Das könnte ein neuer Markt für unsere Zuschauerentwicklung werden. Wirtschaftlich ware das interessant für polnische Unternehmen, die in Deutschland aktiv sind und umgekehrt. Und politisch: Wir reden immer von einem grenzenlosen Europa, das könnte sportlich ein erster Schritt dazu sein.