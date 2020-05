Die BR Volleys haben Berichten über die Einreichung eines Lizenzantrags für die polnische Volleyball-Liga widersprochen. Manager Kaweh Niroomand bestätigte in einer Mitteilung am Freitag jedoch einen Ideenaustausch mit den Verantwortlichen des Nachbarlandes. Das dortige Volleyball-Oberhaus gilt als sportlich deutlich stärker als die deutsche Eliteliga - und lockt zudem mit mehr Wirtschaftskraft und größerer medialer Aufmerksamkeit.

"Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen, vor denen wir und der Volleyballsport stehen, gehen unsere strategischen Überlegungen in alle Richtungen", sagte Niroomand: "Jedoch haben wir uns ausschließlich in der Bundesliga offiziell um eine Lizenz beworben."

Die Berichte über das Interesse an der Teilnahme an der polnischen PlusLiga kamen zuletzt in Polen auf. Niroomand bekräftigte jedoch, dass die Berliner trotz der Coronavirus-Pandemie hoffen, "dass die VBL-Saison 2020/21 in der gewohnten Form beginnen und stattfinden kann".