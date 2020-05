Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat Yannick Goralik vom Ligakonkurrenten Bisons Bühl für den Mittelblock verpflichtet. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt. "Er hat in den letzten Jahren in Bühl gezeigt, dass Schnellangriff und Block seine starken Elemente sind", sagte Manager Arvid Kinder zu der ersten Neuverpflichtung des

Der 22-jährige Goralik ist 2,06 Meter groß und gebürtiger Berliner. Nach Anfängen beim Handball wurde er vom damaligen Volleyball-Nachwuchstrainer Johann Verstappen für den VC Olympia Berlin entdeckt. Zuletzt spielte Goralik drei Jahre lang in Bühl, jetzt zog es ihn zurück in die Heimat. "Da kam das Angebot der Netzhoppers genau zum richtigen Zeitpunkt", sagte Goralik.