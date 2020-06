Das große Ziel ist vorzeitig erreicht, Union Berlin bleibt erstklassig. Vor den letzten beiden Spieltagen ist die Lage bei Union deshalb entspannt. Trainer Urs Fischer will trotzdem die so erfolgreiche Saison anständig zu Ende zu spielen. Von Simon Wenzel

Der 1. FC Union hat am Dienstag seine letzte Prüfung abgelegt und bestanden. Das 1:0 gegen den SC Paderborn sicherte vorzeitig die Klasse, die Köpenicker bleiben ein weiteres Jahr in der Bundesliga. Die Versetzung war nur mal kurz, für ein paar Wochen im ersten Halbjahr, gefährdet. Seitdem hielt sich Union konsequent von den Abstiegsplätzen fern. Jetzt können die Köpenicker Musterschüler noch zwei Spieltage völlig entspannt in der Bundesliga kicken und sich auf die Sommerferien einstimmen.

Die erste spontane Feier in der Nacht nach dem Spiel hätten alle "gut" überstanden, verkündete am Donnerstag der ruhige aber oft auch ziemlich coole Fußball-Lehrer Urs Fischer. Der Schweizer dürfte in der Woche vor den Ferien dem Lehrer-Typ "Frühstück und Kuchen, aber engagierte Gruppenarbeit" entsprechen. Denn Fischer mahnt entspannt aber doch glaubhaft zur Vernunft: "Es gilt die Meisterschaft zu beenden, wie du sie begonnen hast", sagt er vor dem Spiel gegen Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr). Das sei auch im Sinne des fairen Wettbewerbs, schließlich kämpfe die TSG noch um den Einzug in die Europa League.