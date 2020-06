Die Ludwigsburger wurden am Sonntag wie im Hin- auch im Rückspiel dieses Finales besiegt, wenn auch diesmal nur mit 75:74. Sie haben den Berlinern alles geboten, was sie noch aus ihren zerschlissenen Körpern ziehen konnten. Dass das nicht reichen würde, war schon nach dem 88:65 vom Freitag klar und es ist keine Schande, sondern der größte Erfolg ihrer Vereinsgeschichte. Die Berliner dagegen feiern das Double aus Pokal und Meisterschaft. Sie sind jetzt wieder wer. Spulen wir zurück.

Sikma macht einen Konfettiengel, er liegt auf dem Parkett und wedelt mit den Armen, ein 2,03 Meter kleiner Junge, der blaue Schnipsel verteilt. Peno hockt auf den Schultern eines Kollegen und schneidet das Netz vom Korb. Der Trainer Aito spaziert mit seinen braunen Slippern auf Höhe der Dreierlinie herum und versucht, all dem glücksbesoffenen Geschrei aus dem Weg zu gehen. Er sieht ein bisschen verlegen aus. Die Ränge sind leer. In einer halben Stunde fährt der Bus. Alba Berlin ist gerade deutscher Meister geworden, zum ersten Mal seit zwölf Jahren.

2019 : Wieder der FC Bayern. Djedovic schneidet das Korbnetz in der Münchner Halle ab, weil er gewonnen hat. Alba ist in vielen Phasen besser, aber kriegt nichts über die Zeit. Langsam hat die Sache was von Vizekusen.

2014 : Zeitenwende. Alba scheitert in eigener Halle am FC Bayern. Heiko Schaffartzik verbeugt sich vor den Fans seines Ex-Vereins und saugt ihre ganze Verachtung auf. Der neue Pokal lässt sich leichter stemmen.

2011 : Die Berliner scheitern in Bamberg, wo Predrag Suput sie in den Wahnsinn treibt. Pletzinger schreibt ein fantastisches Buch darüber [faz.net] .

Sportlich zeigt sich im Turnier, dass Don Alejandro tatsächlich die Wahrheit predigt. Der Trainer macht Erfolg schon lang nicht mehr vom Gewinnen abhängig. Stattdessen redet er immer nur vom Wachsen. Und er bleibt dabei, obwohl er auch andere Töne anschlagen könnte. "Ich möchte meinen Spielern und Assistenten danken für die Art, wie sie versuchen, besser zu werden und neue Dinge zu lernen". Typischer Aito-Satz. Gesagt hat er ihn am Sonntag, als der größte Erfolg seiner Ära in Berlin feststeht.

Dann kommt Corona. Die Spieler fliegen nach Hause, die Klubs kämpfen um ihre Existenz. Gar nichts geht. Bis die Liga in mühevoller Frickelarbeit ein drei Wochen langes Finalturnier ohne Fans ausbaldowert . Das Szenario klingt wie der Plot eines Science-Fiction-Films, aber die bayerische Regierung stimmt tatsächlich zu: Man stülpt eine unsichtbare Coronaglocke über die Münchner Halle und das Quarantänehotel. Man nimmt Rachenabstriche, als gäbe es kein Morgen. Alle unter einem Dach. Keiner infiziert sich. Die New York Times ruft an. "Die Deutschen sind sehr gründlich", berichtet Luke Sikma. Es funktioniert.

Nach drei Jahren Lehre sind seine Schüler nun reif: Sie lassen sich in diesem Turnier in keiner Partie einen Stil aufzwingen, der ihnen nicht taugt. Den Rhythmus aus vielen Spielen in wenigen Tagen sind sie aus der Euroleague gewohnt, Europas schwerster Wettbewerb hat sie weitergebracht. In München passen sie den Ball fluffiger, überzeugen von außen genau wie am Brett und variieren das Tempo je nach Gusto. Mal überrennen sie ihre Gegner, mal halten sie ihre Körper dagegen. No more Vizekusen.

Nach einem "Most Valuable Player", wie Ludwigsburg ihn in Marcos Knight hatte, sucht man bei Alba vergeblich. Die Berliner verteilen die Last in diesen zehn Turnierspielen so gleichmäßig, dass die Gegner ihnen vielleicht ein oder zwei Waffen wegnehmen können. Aber niemals knacken sie den ganzen Schrank.

Auch die Ludwigsburger können gegen dieses Arsenal nichts ausrichten. Sie haben pünktlich zum Finale ihr Pulver verschossen und alles tut ihnen weh. In der Vor-Corona-Zeit haben sie Alba bezwungen und an einem guten Tag sind sie dazu immer noch in der Lage. Aber dieser Tag ist nicht heute. 23 Zähler Rückstand bedeuten am Sonntag: Kehrwoche.