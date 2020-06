Bild: imago images/DeFodi

Interview | Alba-Assistenztrainer Sebastian Trzcionka - "Das Siegerteam muss die Trikots der Schiedsrichter waschen"

13.06.20 | 11:15 Uhr

Seit einer knappen Woche haust Alba gemeinsam mit neun weiteren Teams im "Quarantäne-Hotel". Alle Mannschaften sind Teil des BBL-Finalturniers. Albas Co-Trainer Sebastian Trzcionka erzählt vom außergewöhnlichen Basketball-Alltag in der Corona-Krise.

rbb|24: Herr Trzcionka, alle Teams sind in München einem Hotel untergebracht - im sogenannten Quarantäne-Hotel. Beäugt man sich da untereinander skeptisch? Sebastian Trzcionka: Erstmal ist es schön, andere Spieler wiederzusehen, die auch mal in Kontakt mit Alba waren. Es gibt ja viele Paarungen von Spielern, die mal zusammengespielt haben. Das ist im Hotel dann wie in einer großen WG. Man versteht sich untereinander gut und tauscht sich aus. Es gibt viele Verbindungen. Aber natürlich ist es komisch, wenn du dich auf dem Spielfeld beharkst und dann ins Hotel zurückkommst und teilweise zur gleichen Zeit essen musst oder im selben Fahrstuhl fährst. Das ist dann zeitweise eine unangenehme Atmosphäre, das muss man schon sagen. Natürlich merkt man den Teams auch an, ob sie gewonnen oder verloren haben. Die, die gewonnen haben, sitzen dann entspannter beim Essen oder in der Lobby. Bei Teams, die verloren haben, ist es am Tisch etwas ruhiger.



Wie funktioniert das beim Essen? Stürmen da 230 Menschen gleichzeitig ans Buffet? Es gibt mehrere Essens-Zeiträume. Beim Frühstück und Mittag gibt es drei, beim Abendessen vier Slots. Das Restaurant wird nämlich nach jedem Slot geschlossen und gereinigt. Man sieht beispielsweise während der Essenszeit auch keine Kellner. Es gibt das Buffet und man bedient sich selbst. Im Schnitt essen pro Slot drei Teams zusammen, das sind 66 Personen. Und auch die Schiedsrichter und die Mitarbeiter der BBL (Basketball-Bundesliga) müssen noch essen. Also stehen da teilweise schon 80 Leute am Büffet. Aber es geht schneller als gedacht. Und das Essen ist auch gut. Jedes Team hat natürlich seine Wunschzeiten. Die können nicht alle erfüllt werden. Es gibt dann mal Abweichungen von 15 oder 30 Minuten. Aber das ist vollkommen okay, wir sind ja nicht alleine hier.



Wie oft werden denn zum Beispiel die Zimmer gereinigt? Und stimmt das Gerücht, dass die Spieler ihre Klamotten selber waschen müssen? Die Zimmer werden alle zwei bis drei Tage gereinigt. Das passiert immer, wenn die Mannschaften beim Spiel oder beim Training sind. Es soll kein Kontakt mit den Reinigungskräften entstehen. Die Trikots werden dann nach den Spielen von den Teams gewaschen. Eine lustige Anekdote: Das Siegerteam ist dazu verpflichtet, auch die Trikots der Schiedsrichter zu waschen. Auch bei der Wäsche gibt es eine genaue Taktung, wann welches Team waschen darf. Für die private Kleidung gibt es aber einen Wäscheservice. Da werden die Klamotten abgeholt, gereinigt und anschließend wieder zurückgebracht.

Kontakt zur Außenwelt ist nur über das Internet erlaubt. Wie stabil ist die W-Lan-Verbindung? Das war am ersten Tag tatsächlich schwierig. Das war auch mit das erste, was ich kontrolliert habe. Wir Trainer brauchen das einfach zum Arbeiten. Wir müssen uns die Spiele anschauen, Dateien runter- und hochladen. Ich habe also weniger daran gedacht, ob die Spieler ihre Netflix-Serie gucken können, sondern daran, dass wir vernünftig arbeiten können. Da bin ich am Anfang dann schon ein bisschen nervös geworden. Ab dem zweiten Tag war die Verbindung aber stabil und wir können seitdem gut arbeiten. Und auch von den Spielern habe ich keine Beschwerden mehr gehört. Die zocken online gegeneinander Playstation oder gucken ihre Serien. Ich glaube, für die meisten ist das neben dem Essen mit das Wichtigste (lacht).

Wie sehr vermisst man trotzdem die Freunde und Familie? Ich hatte Glück, ich habe gerade erst ein Paket von meiner Familie bekommen. Man kann sich nämlich Sachen schicken lassen. Da waren zum einen wichtige Sachen wie Shampoo drin, aber auch gemalte Bilder von meinen Kindern. Das war natürlich sehr schön. Ansonsten telefoniere ich täglich mit meiner Familie. Natürlich ist es aber nicht einfach, so lange Zeit von den Liebsten getrennt zu sein. Dreieinhalb Wochen - sollten wir bis ins Finale kommen - sind schon extrem lang.

Was gibt es denn im Hotel für Möglichkeiten bei der Freizeitbeschäftigung? Erstmal ist es ja so, dass wir das Hotel durchaus verlassen dürfen - mit maximal drei Personen und immer mit Maske. Wir können also alles machen, so lange wir keinen Kontakt zu anderen Personen haben. Einkaufen oder in den Biergarten gehen, ist also nicht möglich. Insgesamt halten sich die Spaziergänge also auch wegen des bislang schlechten Wetters in Grenzen. Im Keller des Hotels gibt es eine riesengroße Spielzone - da hat sich die Liga echt etwas ausgedacht. Zum Beispiel gibt es ein virtuelles Golfspiel mit einer großen Leinwand, eine Basketballspiel, wie man es vom Jahrmarkt kennt, zwei Dart-Scheiben, Tischtennis, einen großen Pokertisch, einen großen Fernseher, auf dem man die Spieler der anderen Teams gucken kann. Das ist schon gut für die Spieler, um ein bisschen für Abwechslung zu sorgen. Ich kann natürlich nicht für jeden Spieler sprechen, glaube aber, dass bislang noch keine Langweile aufgekommen ist.



Wenn Sie das Hotel verlassen, wird mit einem Tracking-Chip verfolgt, wo Sie sich aufhalten. Wie haben Sie und die Spieler diese Maßnahme aufgenommen? Das kam schon ziemlich kurzfristig und überraschend. Davon hätten sicherlich alle Beteiligten gerne früher erfahren. Eigentlich hat sich erst während der Anreise herausgestellt, wie das alles abläuft. Erstmal sagt man natürlich: Stopp, nicht noch mehr Kontrolle und Einschränkung. Diese dreieinhalb Wochen sind mental und sozial schon eine Ausnahmesituation. Natürlich dient es nur zum Schutz jedes Einzelnen und des ganzen Turniers. Es geht einfach darum, im Falle einer Infektion nachvollziehen zu können, mit wem die Person Kontakt hatte. Würde es die Chips nicht geben, könnte es halt sein, dass alle im Hotel in Quarantäne müssten. Damit wäre das Turnier dann gestorben. Es haben deswegen schon alle akzeptiert, diesen Chip auch im Hotel entweder in der Tasche oder in der Socke mitzutragen. Das ist ja kein Akt.



Wie gestaltet sich mit all diesen Regeln derzeit der Tag für Sie? Die Tagesabläufe sind eigentlich immer ähnlich. Wenn man kein Spiel hat, steht man später auf, hat einen späteren Termin für das Frühstück. Das hängt aber auch immer mit der Trainingszeit am Vorabend zusammen. Nach dem Frühstück gibt es dann eine Trainingseinheit, normalerweise für zwei Stunden in der Trainingshalle. Nach der Einheit gibt es dann Mittagessen, im Anschluss vielleicht eine Teambesprechung. Anschließend dann das Abendessen und dann ist der Tag auch schon fast vorbei. Um die Pflichttermine herum haben Spieler und Trainer natürlich auch Freizeit.



Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Jakob Rüger, rbb Sport. Der Text wurde leicht gekürzt.

Sendung: Inforadio, 12.06.20, 17:15 Uhr