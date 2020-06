Auf Göttinger Seite spielt sich derweil einer ins Rampenlicht, den sie in Berlin bestens kennen. Bennet Hundt war erst im vergangenen Sommer von Alba zur BG gewechselt - beim Sieg gegen Crailsheim machte der 21-jährige Spielmacher 30 Punkte. Bei seinen Ex-Kollegen ist er immer noch äußerst beliebt. "Er hat nie aufgegeben und weiter an sich gearbeitet. Die momentane Aufmerksamkeit hat er sich absolut verdient", lobte etwa Luke Sikma.

Zu verschenken haben sie dennoch nichts. In einem Turniermodus, der mit nur einem Hin- und Rückspiel wie gemacht ist für unliebsame Überraschungen. Anders als im gewohnten "Best of Five"-Modus der Playoffs verzeiht das diesjährige Finalturnier deutlich weniger Fehler. Und das auch den vermeintlich Kleinen echte Coups gelingen können, war in diesen Tagen in München schon häufiger zu sehen. "Es war eigentlich vor diesem Turnier schon ziemlich klar, dass es zu Überraschungen kommen wird. So ist es jetzt auch", sagt Baldi - und: "Nun müssen wir sehen, dass wir das, was wir in dem vier Spielen an Überzeugung in uns selbst gewonnen haben, weitertragen und weiterentwickeln." Das erste Spiel gegen Göttingen ist da der nächste Schritt.