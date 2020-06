Nun könnte der Point Guard mit seiner Mannschaft und ihrem Trainer Aito gegen Ludwigsburg tatsächlich deutscher Meister werden. Das Hinspiel ist am Freitag (20:30 Uhr), das Rückspiel am Sonntag (15 Uhr). "Es wäre fantastisch, wenn es endlich klappt. Aber Ludwigsburg ist tough, wir müssen jede Sekunde wach sein und kämpfen. Sie spielen guten Basketball, sie haben starke individuelle Scorer und Leute, die von der Bank kommen und verteidigen können", sagt Siva am Donnerstag am Telefon. Für Alba wäre es die erste Meisterschaft seit zwölf Jahren.

Peyton Robert Siva junior aus Seattle spielt seit vier Jahren für Alba Berlin. Er hat in dieser Zeit mehr Verletzungen überwunden als viele andere Basketballprofis in ihrer gesamten Karriere und Partien trotzdem dominiert, wenn er gesund war. Er stand mit Alba in sieben Finals, gewonnen haben die Berliner davon eins. Es war der Pokalsieg Mitte Februar.

Im Spiel der Riesen ist er ein Wicht, meist der Kleinste auf dem Feld. Aber die Großen kriegen ihn nicht. Ein kompakter Mann mit tätowierten Armen und schwarzen Leggins unter den Shorts. Er dribbelt den Ball leicht gebeugt nach vorne, so entspannt, als hätte er ein Jojo an den Fingern. Dann lauert er darauf, was die Verteidigung ihm gibt. "Lesen und reagieren", nennt Peyton Siva das. Zögert sein Gegner, ist es meistens zu spät. Und der Wicht brettert an ihm vorbei.

Trotzdem haben es die Ludwigsburger völlig verdient in die Endspiele geschafft, zum ersten Mal übrigens [swr.de]. Sie werden hinlangen, nicht zurückweichen und sich sicher nicht demütigen lassen wie die Oldenburger. Die Sportskameraden aus Schwaben sind die Mannschaft des Turniers, gegen die keiner spielen möchte. Das ist als Kompliment gemeint. Peyton Siva klingt in seinem Münchner Hotelzimmer nicht so, als wäre er beunruhigt. "Ich habe die gleiche Herangehensweise wie immer: Konzentrieren, die Intensität halten, nicht mehr machen, nicht weniger. Du musst versuchen, auf dem Boden zu bleiben und auf niemand anderen zu schauen als auf dich und dein Spiel", sagt er.

Die Berliner sind der klare Favorit, das bestreitet niemand, aber nachdem der FC Bayern so krachledern aus dem Finalturnier geflogen sind, ist das auch ihr Anspruch. Die Ludwigsburger hingegen haben eine in jeder Hinsicht erstaunliche Leistung vollbracht: Ihr mit Abstand bester Spieler und ein weiterer Starter blieben nach der Corona-Pause lieber in den USA. Der Trainer John Patrick hat nicht so eine exquisit besetzte Auswechselbank wie Alba, noch dazu ist sein Stil verflucht anstrengend. Die erste Fünf muss viele, viele Minuten abreißen und wenn die fähigsten drei Angreifer Fahrkarten schießen, wird es düster.

Sein Spiel also. Wie kann man es beschreiben? "Keiner in der Liga ist in der Lage, den Angriff mit kurzen Antritten und schnellem Abbremsen so zu organisieren wie er. Er läuft sehr wenig, was ein positives Markenzeichen ist", sagt der Coach und BBL-Experte Jens Leutenecker. "Er ist der Funke, der alles in Gang bringt", hat Sivas Kollege Luke Sikma gesagt. Am besten aber brachte es der Oldenburger Trainer nach dem Halbfinale auf den Punkt. Da hatte Siva sein Team gerade mit 19 Punkten in nur 22 Minuten zersägt: "Er ist der Motor", sagte der Coach.

Der Name Peyton bedeutet so viel wie: "Das Zuhause des Kriegers". Der dichte schwarze Vollbart lässt ihn grimmiger erscheinen als früher, aber auch wenn Peyton Siva lachte, hatten seine Augen oft etwas Trauriges. Der Glaube hat ihn aus dunklen Orten geführt. Die Nummer 3 trägt er wegen der christlichen Dreifaltigkeit aus Vater, Sohn und heiligem Geist. "Gottes" ist auf Englisch auf seinem linken Oberarm tätowiert, "Geschenk" auf seinem rechten. Siva versteht das als Mahnung, sein Talent zu nutzen. Und nie in das Leben zurückzukehren, das er hinter sich gelassen hat.

Er wuchs mit zwei Geschwistern in Seattles damals hartem South End auf. Die Mutter brachte die Familie mit drei Jobs gleichzeitig durch. Der Vater war Kickboxer und Türsteher, er war drogenabhängig und litt an Depressionen. Seine Schwester klaute in Geschäften, sein älterer Bruder dealte. Der immergleiche Kreislauf aus Armut, Sucht und Verbrechen. Siva kannte bald die Postadresse des nächsten Gefängnisses. So konnte er Schwester, Bruder und Vater Briefe schreiben.