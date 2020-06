Die Rollen vor dem ersten Spiel der Gruppe B im Basketball-Final-Turnier waren eindeutig verteilt. Alba Berlin ging als Pokalsieger und Tabellenvierter als klarer Favorit gegen die Fraport Skyliners in die Partie. Die Hessen hätten mit Platz 14 eigentlich gar keine Chance auf die Playoffs gehabt. Doch deren Trainer Sebastian Gleim kündigte an, dass sein Team unbedingt eine Runde weiterkommen wollte. Dieses Ziel hatte auch der Berliner Coach Aito Garcia Reneses für sein Team ausgegeben.

Deren Coach Reneses nahm beim 7:10 die erste Auszeit, seine Korrekturen wirkten jedoch nicht. Die Berliner bekamen weiterhin die eigene Zone nicht defensiv in den Griff, versuchten mit einigen Dreierwürfen schnell den Anschluss herzustellen, trafen aber nicht. Stattdessen viele Fouls in der Defensive, es fehlten nach wie vor der Rhythmus und die Präzision. Kurz vor dem Ende des ersten Abschnittes führten die Hessen 21:11. Die favorisierten Albatrosse konnten der harten Spielweise des Gegners nicht viel entgegensetzen. Das erste Viertel ging 23:16 für den Underdog zu Ende.

Die Albatrosse begannen im ersten Viertel mit Niels Giffey, Martin Hermannsson, Landry Nnoko, Luke Sikma und dem nach langer Verletzungspause wieder zurückgekehrten Stefan Peno. Deren Gegner versuchte von Anfang an mit einer stabilen und aggressiven Verteidigung das schnelle Angriffsspiel der Hauptstädter zu unterbinden. Und das gelang. Die Skyliners führten schnell mit 9:2. Der genesene Peno brachte Alba mit einem Dreier auf vier Punkte heran. Die Frankfurter zeigten aber weiterhin ein kluges Offensivspiel, in dem sie hellwach die Räume für präzise Anspiele nutzten, die Alba immer wieder anbot.

Kaum startete das zweite Viertel, schon trafen die Skyliners den nächsten Dreier, doch Alba fand so langsam ins Spiel, bot kaum noch Platz zum Passen an, holte sicher die Rebounds und spielte klug nach vorne. Luke Sikma verwandelte einen Dreier zum 22:26, Jonas Mattiseck erzielte im Anschluss ebenfalls drei Punkte, die Berliner drehten auf, nur noch 25:28. Mit zwei verwandelten Freiwürfen sorgte Martin Hermannsson dann für das 28:28 - Ausgleich. Doch die Frankfurter warfen sicher ihre Distanzwürfe rein, ließen sich kaum beeindrucken, arbeiteten mit hohem Aufwand sowohl defensiv als auch offensiv und gaben die Führung weiterhin nicht ab - 34:30.

Berlin fiel weiterhin mit Abstimmungsproblemen statt mit schnellem und sicherem Angriffsspiel auf. Alba-Coach Reneses erhoffte sich anschließend mit einer Auszeit, etwas daran ändern zu können. Johannes Thiemann glich kurz vor dem Ende des zweiten Durchgangs nach Pass von Kenneth Ogbe zum 36:36 aus. Alba ging zur Pause mit 37:39 vom Feld. Der Favorit konnte weder sein schnelles Offensivspiel zeigen, noch den Größenvorteil nutzen. Jonas Mattiseck sagte dazu in der Halbzeitunterbrechung beim Streamingdienst Magenta Sport, dass es am Anfang sehr schwer war, ins Spiel zu kommen, egal ob Favorit oder nicht.

Auch im dritten Viertel verpasste der Pokalsieger einen ordentlichen Start und ließ erneut den Gegner punkten. Doch Luke Sikma warf sofort sicher einen Dreier in den Frankfurter Korb und sein Team ging dank Landry Nnoko mit 44:43 in Führung. In der Folge enteilten aber die Skyliners mit einem 7:0-Lauf, Frankfurt weiterhin mit hoher Dreierquote und stabiler Defensive. Doch die Berliner blieben dran, schafften es aber weiterhin nicht, ihren Rhythmus zu finden – Zwischenstand 55:49 für den Underdog.

Und immer wieder Siva – egal ob unter dem gegnerischen Korb oder im Sprint zurück mit Hechtsprung zum Block in der eigenen Defensive. Doch die Hessen gaben sich immer noch nicht geschlagen, Alba erneut mit kleinen Konzentrationsschwächen – Frankfurt kam noch mal auf 72:74 heran. Doch Siva(16 Punkte) und Sikma(10 Rebounds) ließen keine Zweifel aufkommen, wie der Sieger der Partie heißen sollte – und so gewann Alba Berlin dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte sein erstes Gruppenspiel im Finalturnier in München mit 81:72.

Nach der Partie sprach Albas Johannes Thiemann im Streaming-Dienst Magenta Sport von einem harten Stück Arbeit. "Wir waren am Anfang noch nicht wach, hoffen, jetzt aber im Rhythmus zu sein." Keiner kenne diesen Modus und man wolle sich von Spiel zu Spiel steigern. Das müssen die Berliner auch. Schon am Dienstag (09.06.2020) wartet mit Bamberg der nächste Gegner in Gruppe G.