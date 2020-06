Bild: imago images / BBL-Foto

Basketball | Alba gewinnt mit 98:91 gegen Bamberg - Es soll ja auch Spaß machen

10.06.20 | 07:37 Uhr

Alba gegen Bamberg, den Glanz früherer Tage schien dieses zertifizierte Traditionsduell nicht mehr zu haben - aber am Dienstagabend zeigten die beiden Herzensgegner dann doch ein irres Spiel. Die Berliner bleiben bei ihrem Sieg unberechenbar. Von Sebastian Schneider

Crawford bekommt links oben den Ball, er tut so, als würde er gegebenenfalls erwägen, das Spielgerät wieder weiterzugeben, aber jeder auf dem Feld weiß ja, dass das nicht stimmt. Jordan Crawford, ein sehniger Typ, der das Kinn immer ein bisschen nach vorne reckt, wenn er was im Schilde führt, will immer nur punkten und das Problem seiner Gegner ist, dass er es auch kann. Nummer 27 dribbelt in die Mitte der Zone, da wartet schon Berlins Riesenkinn Luke Sikma, groß, kräftig und schlau. Der Mann im roten Trikot prallt gegen Sikmas Brust und rammt ihn um, nebenbei versenkt er den Ball im Korb. Als er den Pfiff hört und die Geste der Schiris sieht, scheint sein Hirn nicht zusammenzukriegen, was da gerade passiert: Sie pfeifen Offensivfoul. Sie machen einen Fehler. Und zum ersten Mal an diesem Abend wirkt Jordan Crawford nicht mehr, als hätte er Spaß. Er rupft an seinem Leibchen, schimpft und stapft vom Feld. Rausgefoult. Die Bamberger erholen sich davon nicht mehr, sie verlieren an diesem Dienstagabend mit 91:98 gegen Alba Berlin.

"Wir sind die einzigen Basketballer auf der Welt, die zurzeit spielen"

"Ich erwarte eine Schlacht", hatte Luke Sikma vor dem zweiten Alba-Spiel dieses seltsamen, faszinierenden Finalturniers in der fast leeren Münchner Halle gesagt. Nun muss man mit dem Begriff "Schlacht" im Profisport vorsichtig sein, am Ende gehen gut versorgte junge Athleten einer körperlichen Betätigung nach, bei der man, sagen wir, einen Kunstlederball durch einen orangefarbenen Stahlring werfen muss. Aber was die beiden erfolgsverwöhnten Klubs aus Berlin und Bamberg in den vergangenen Jahrzehnten so miteinander ausgetragen haben, kam Schlachten ziemlich nahe. Lange bevor Uli Hoeneß entschied, seinem Studentenhobby so richtig zu frönen und beim FC Bayern damit ernstzumachen, begeisterten die Duelle zwischen Berlinern und Oberfranken die Bundesliga. Es wirkt länger her, als es ist. Gegen die inzwischen geschröpften und durch ständige Tumulte innerhalb des Vereins entnervten Bamberger hatte Alba in dieser Saison alle drei Spiele gewonnen, zuletzt im März mit 37 Zählern Vorsprung, trotz sechs verletzt fehlender Profis. Von Bundesliga-Klassiker war da nichts mehr zu sehen, es wurde leider einfach eine ganz normale Klatsche. Ganz ohne Häme. Es gibt Beteiligte, die sich von sowas runterziehen lassen. Jordan Crawford gehört nicht dazu. Schlacht? Niemand holt die Streitaxt raus, wenn er einen Korb weniger gemacht hat. "Wir sind die einzigen Basketballer auf der Welt, die zurzeit spielen. Das sollte uns klar sein. Was könnte es schöneres geben? Es sollte uns Spaß machen", sagte Crawford vor dem Start seiner Mannschaft in das Turnier, als andere ständig nur von Druck, Intensität und Problemen redeten.

Immer noch Hauptgesellschafter der Bamberger Basketballer - aber inzwischen deutlich umstrittener bei den Fans als früher: Michael Stoschek sah sich das Ganze am Dienstag vor Ort an.

Schnell geführt - und schnell den Ausgleich gefangen

Die Berliner hatten sich nach fast drei Monaten Pause schwer getan, im ersten Spiel gegen Frankfurt. Dass die Herren sich etwas knirschender übers Parkett bewegen würden, war abzusehen. Umso verblüffender ist es an diesem Dienstagabend, wie leicht ihnen alles zu Beginn von der Hand zu gehen scheint. Albas Trainer Aito lässt seine stärksten Fünf anfangen, Siva, Hermannsson, Giedraitis, Sikma, Nnoko. Sie treffen die Dreier, als stünden sie alleine in der Trainingshalle, klauen den Ball und spurten sofort nach vorne. Ihr Tempo überfordert die Bamberger, sie können nur noch hinlangen. Alba führt schon mit 19:8, da sind erst fünf Minuten gespielt. Die Berliner zeigen genau das, was sich ihre Fans erhofft haben: Präsenz, Selbstbewusstsein, Konzentration und Vertrauen in die Kollegen. Auf der Gegenseite muss der gefürchtete Angreifer Jordan Crawford um die Blöcke seiner Kollegen hetzen, um irgendwie seinen Wurf loszuwerden, es sieht anstrengend aus. Aber er beginnt zu treffen. Die Bamberger verlassen sich jetzt auf das Einzige, was sie den Berlinern vielleicht voraushaben könnten: Kampfgeist, Kraft, ein schneller erster Schritt. Sie zwingen Berlin zu Ballverlusten, lassen dessen beste Schützen stolpern und plätten Alba unter den Brettern. Als die Sirene das erste Viertel beendet, steht es 25:25.

Ruchloser Punktehamster

Glaubt man seinem Chef Roel Moors, hat Jordan Crawford keinen komplizierten Job. "Seine Rolle ist sehr einfach: er muss scoren", sagt der Trainer. Aber zu scoren ist nicht einfach, auch nicht für einen 31-Jährigen mit einem Dunk über LeBron James im Lebenslauf. Es sieht nur einfach aus. Crawford stammt aus Detroit, eigentlich war sein großer Bruder Joe für die große Basketballkarriere bestimmt [espn.com], dachten Eltern und Trainer. Aber dem jüngeren Crawford war das wurscht. Erst erledigte er seinen direkten Gegenspieler Joe in einem wichtigen College-Spiel, dann zog Jordan Crawford in die NBA weiter. Er machte durchschnittlich 12,2 Zähler in fast 300 Spielen, dann zerfaserte seine Karriere im Irgendwo. Weil so ruchlose Punktehamster wie er schwer zu finden sind, hätte auch Alba ihn mal fast verpflichtet. Aber dann rauschte Crawford durch einen legendären Medizincheck, über den heute niemand mehr sprechen möchte. Den bei Bamberg bestand er.

Immer pennt irgendwer

Das zweite Viertel macht Crawford so Laune, dass er sich mit seinem 19 Jahre alten Gegenspieler Jonas Mattisseck anlegt. Die beiden sagen sich nette Dinge, die Schiris spendieren ihnen dafür je ein technisches Foul. Es kommt noch viel besser: Dreier quasi vom Parkplatz oder mit der gegnerischen Hand im Gesicht, ein harter Dunk, noch einer dieser Blitzwürfe von Crawford – er lacht. Überhaupt ballert bei Bamberg jeder drauf, sobald er den Korb scharf sieht. Kanten wie Elias Harris, die den Ellenbogen notfalls auch ein bisschen zu hoch ansetzen, holen einen Offensivrebound nach dem anderen. Dadurch entstehen ständig zweite Wurfchancen. Die Berliner bleiben durch ihre Treffer von janz weit draußen dran, fast 80 Prozent ihrer Dreier haben sie bis dahin reingehauen. Es macht Spaß, zuzuschauen, weil immer irgendjemand pennt und dadurch wieder was Spektakuläres passiert. Zur Pause führt Bamberg mit 56:55. "Sie spielen sehr körperlich gegen uns, in der zweiten Hälfte müssen wir das ändern", sagt der keuchende Berliner Rokas Giedraitis ins Mikrofon von "Magentasport". Er sieht aus wie ein Möbelpacker, dem der Flügel im Treppenhaus abgerutscht ist.

So wie Rokas Giedraitis (links) zur Pause keuchte, ahnte man nichts Gutes - aber die Berliner schafften es nach der Pause tatsächlich, den Bambergern mehr Rebounds zu klauen.

Auf der Suche nach dem Flow

Im dritten Viertel versucht Alba immer wieder, seinen langsamen Superschützen Marcus Eriksson ins Spiel zu bringen, aber der trifft noch immer nichts. Es trifft jetzt überhaupt niemand irgendwas, außer Crawford natürlich, der inzwischen aber bedrohlich viele Fouls hat. Die Bamberger haben mehr Feuer, man hört das Geschrei von ihrer Ersatzbank durch die ganze Halle. Die Berliner versuchen, Ruhe zu bewahren um ihren Flow wiederzufinden, den sie Anfang des ersten Viertels irgendwo in der Halle verloren haben. Aber sie bewahren ein bisschen zuviel Ruhe. Wie so oft ist es eine einzige Aktion, die den Rhythmus dieses Spiels ändert: Luke Sikma dreht sich an der Grundlinie blitzschnell um seinen Gegenspieler, spurtet durch einen lächerlich engen Korridor, springt ab, taucht unter dem Korb durch und legt den Ball auf der anderen Seite rein. Alba ist zurück und behauptet sich jetzt endlich bei den Offensivrebounds. Das Niveau des Spiels wird mieser, aber das liegt nur an der nachlassenden Kraft. Bamberg lässt nicht los, vor den entscheidenden letzten zehn Minuten führt Berlin nur mit drei Punkten.

Schon führt Bamberg

Wenn Jordan Crawford über ein Basketballfeld rennt, sieht es oft aus, als würde er tanzen. Seine Arme und Beine schlackern dabei in verschiedene Richtungen, als könnten sie nie müde werden. Je näher die Entscheidung rückt, desto mehr Vergnügen scheint aus Crawfords Bewegungen zu sprechen. Gleich zu Beginn des vierten Viertels trifft er einen Dreier aus der Ecke, dann spielt er schnell einen Pass nach vorne - und wieder liegt Bamberg vorne. Superschütze Erikssons Wurf aber fällt plötzlich gleich zweimal. Wie jeder inselbegabte Werfer hat er einfach nicht aufgehört, es zu versuchen: Berlin führt mit sechs weil die Bamberger mit ihrer überschaubaren Zahl an Auswechselspielern langsam den Fokus verlieren. Jordan Crawford grinst nach seinen nächsten Punkten zum letzten Mal, es sind Nummer 19 und 20. Seine vier Fouls schleppt er schon lange mit sich rum, das entscheidende fünfte begeht er gut eineinhalb Minuten vor dem Spielende, als er den entwurzelten Sikma fällt. Fast alle Bamberger Systeme werden für Crawford gelaufen - als er raus ist, ist es aus. Der langarmige Berliner Landry Nnoko schnappt sich noch einen Alley-Oop-Pass aus der Luft und prügelt den Ball durch den Ring. Recht unfreundlicher Blick an seinen Gegenspieler hinterher. Schön dass Ihr hier wart, tschüss dann. Alba gewinnt mit 98:91 und ist jetzt im Turniermodus.

Viel hatte Jordan Crawford an diesem Abend richtig gemacht - aber am Ende ging er vielleicht etwas zu ungestüm zu Werke.

Der Mut zum freien Spiel

Nach gerade mal zwei Partien entsteht der Eindruck: Kommen die Berliner ins Rollen und ihr gewohntes, freies Spiel übernimmt, kann sie in diesem Turnier niemand stoppen, wohl auch der FC Bayern nicht. Sie wissen, dass ihnen notfalls auch ein paar Minuten reichen, um so eine Angelegenheit abheften zu können. Aito hat am Dienstag niemanden länger als 26 Minuten einsetzen müssen, alle zehn Profis haben etwas zum Sieg beigetragen und nicht nur Alibiminuten abgerissen. Es ist äußerst unterhaltsam, dass man bei dieser Mannschaft unmöglich vorhersagen kann, wer heute die Kollegen wieder aus dem Schlamassel holt. Hätte jemand vor dieser Partie gedacht, dass der unzweifelhaft talentierte aber immer etwas zu wankelmütige Bankspieler Kenny Ogbe 14 Punkte und drei Dreier einstreut? Eben. "Wir müssen uns defensiv steigern", sagt der 25-Jährige nach dem Spiel zutreffend. Denn wahr ist auch: Alba ist noch nicht so stabil, wie es gerne wäre. Es braucht ein paar gute Rebounds, ein paar Abschlüsse am Brett, den ein oder anderen Ellenbogen an der richtigen Rippe und all das schöne Spiel kann dahin sein. Am Samstag gehts gegen Rasta Vechta weiter. Einen wie Crawford haben die nicht.