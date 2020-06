Am Ende ist es Kapitän Niels Giffey, der um 16:50 Uhr den Pott in die Höhe stemmt - und die Party mit seinen Teamkollegen im blau-silbernen Konfettiregen der leeren Münchener Arena einleitet: Alba Berlin hat am Sonntagnachmittag das Final-Rückspiel mit 75:74 (42:35) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gewonnen - und ist somit erstmals seit zwölf Jahren wieder deutscher Basketball-Meister. Nach dem deutlichen Sieg mit 23-Punkte-Vorsprung im ersten Duell am Freitagabend geriet der Triumph der Albatrosse nie in Gefahr.