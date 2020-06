imago images/BBL-Foto Video: rbb UM6 | 08.06.2020 | Dennis Wiese | Bild: imago images/BBL-Foto

Alba vor dem Klassiker gegen Bamberg - Rostfrei gegen den alten Rivalen

09.06.20 | 06:58 Uhr

Es ist ein deutscher Basketball-Klassiker, wenn Alba Berlin auf Bamberg trifft, auf dem Parkett und auf den Rängen. Beim Bundesliga-Finalturnier in München fehlen nun die Fans. Und doch ist die Aufmerksamkeit groß - auch aus ungewohnter Richtung.

Die Laune von Aito Garcia Reneses ist sichtbar gut, als er zur Pressekonferenz kommt. Schon als er Platz nimmt, umspielt ein fast schelmisches Grinsen seine Lippen, und nach der ersten Frage lacht er gelöst. Was der Schlüssel zum Sieg im Klassiker gegen Bamberg (Dienstag, 20:30 Uhr) sein werde, will der Moderator vom spanischen Coach von Alba Berlin wissen? "Wir müssen gut spielen - und sie schlecht", antwortet der 73-jährige Grandseigneur. Punkt.

Zäher, aber erfolgreicher Start

Es ist natürlich nur ein Spaß des Mannes, der ein taktischer Tüftler ist. Dass er so locker wirkt, mag auch daran liegen, dass sein Team am Sonntag mit einem Sieg in das Turnier um die Meisterschaft gestartet ist. Der Auftakterfolg gegen Frankfurt war zwar eher hart erarbeitet als glanzvoll. Aber spielerischer Genuss - sonst ein Markenzeichen der rasanten Berliner Tempo-Basketballer - war nach der dreimonigen Corona-Pause auch kaum zu erwarten. "Unser Kern spielt seit drei Jahren zusammen. Das macht es einfacher. Trotzdem waren wir etwas eingerostet", berichtet Luke Sikma. Auch der US-amerikanische Power Forward wirkt dabei entspannt. Es scheint aus der Distanz so, als könnte die Stimmung im Quarantäne-Hotel in München - dort, wo alle zehn Mannschaften für die gesamte Dauer des Turniers untergebracht sind - besser kaum sein. Stand jetzt zumindest. "Vielleicht ist die Antwort in einer Woche eine andere", sagt Sikma und fügt lachend hinzu: "Ich drücke die Daumen, dass wir uns nicht an den Hals gehen." Noch schwingen sie gemeinsam den Schläger. Zum Interview kommt Sikma direkt vom Golf-Simulator. "Martin (Anm. d. Red.: Hermannsson), Markus (Anm. d. Red.: Eriksson) und ich haben ein paar Löcher gespielt."

Bamberg mit frischen Beinen

Eine willkommene Abwechslung in Wochen, in denen sich sonst alles auf engstem Raum um Basketball dreht. Es bleibt also - der engen Taktung der Spiele zum Trotz - genug Zeit, sich auf die nächsten Gegner vorzubereiten. Der heißt nun Bamberg. Das Duell ist ein echter Klassiker in der Basketball-Bundesliga. Ein heißes Spiel, das normalerweise auch auf den Rängen leidenschaftlich ausgetragen wird. Dort wird nun geisterhafte Stille herrschen.

Albas Spielplan in der Vorrunde Sonntag, 07.06.2020 (15 Uhr):



Frankfurt Skyliners - Alba Berlin 72:81

Dienstag, 09.06.2020 (20:30 Uhr):



Alba Berlin - Brose Bamberg Samstag, 13.06.2020 (20:30 Uhr):



Rasta Vechta - Alba Berlin Montag, 15.06.2020 (20:30 Uhr):



Alba Berlin - MHP Riesen Ludwigsburg

Voller Fokus also auf das Parkett. Und wer ist Favorit? "Unser letztes Spiel ist dann nicht mal 48 Stunden her", sagt Sikma. Für den fränkischen Rivalen ist es hingegen die erste Partie im Turnierverlauf. Ein Vorteil, weil die Beine frischer sind. Und gleichzeitig ein Nachteil, weil die Albatrosse schon die Chance hatten, ein wenig zu entrosten. "Das wird ein harter Kampf. Bamberg ist ein gutes Team. Wir brauchen eine Top-Leistung", sagt der Power Forward.

Reneses: "Anfragen aus Spanien"

Doch der Gegner aus Oberfranken, politisch betrachtet ein Teil von Bayern, ist längst nicht mehr das Spitzenteam, das er vor drei oder vier Jahren war. Als die Hauptrunde der Saison unterbrochen wurde, lagen die Bamberger mit zwölf Siegen und neun Niederlagen auf Platz sieben. Die Ausgangslage war nicht schlecht - und doch wäre es noch ein enger Kampf um einen Playoff-Platz geworden. Auf dem Papier ist das tief besetzte Alba-Team somit Favorit. Ob es am Ende sogar für die Meisterschaft reichen könnte? "Wir alle wollen den Titel gewinnen. Aber in dem Turnier musst du von Spiel zu Spiel denken. Nur mit Siegen und guten Leistungen hast du die Chance auf die Trophäe", sagt Sikma. Die Aufmerksamkeit auf dem Weg dorthin ist trotz leerer Hallen groß, ja: Sie reicht weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Die Bundesliga ist ein Vorbild. "Es gibt viele Anrufe von TV-Sendern, Zeitungen oder Radiostationen aus Spanien, wie das hier läuft", erzählt Alba-Coach Reneses. Die spanische ACB will ihre Saison ab dem 17. Juni in Valencia mit einem ähnlichen Turnier mit zwölf Mannschaften fortsetzen, die US-amerikanische Profiliga NBA ab Ende Juli im Disney World Ressort von Orlando weitermachen. Und so ist auch Sikma in seiner Heimat ein gefragter Mann. "Das wird sehr genau verfolgt. Erst gestern hat mich ein Reporter der New York Times angerufen", sagt er. Es ist ein ungewohntes internationales Scheinwerferlicht. Und ganz sicher ein zusätzlicher Anreiz, ganz schnell und rostfrei zur Topform aufzulaufen. Am besten schon gegen den ewigen Rivalen.

