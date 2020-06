Der Sieger im Basketball-Klassiker heißt Alba Berlin. Beim Bundesliga-Finalturnier in München setzte sich das Team von Aito Garcia Reneses am Dienstagabend mit 98:91 (55:56) gegen Bamberg durch. Für den Hauptstadt-Klub war es nach dem Auftakterfolg gegen Frankfurt der zweite Sieg im zweiten Spiel der Gruppe B. Damit befinden sich die Berliner klar auf Viertelfinal-Kurs. Beste Alba-Werfer waren Landry Nnoko mit 15 und Kenneth Ogbe mit 14 Punkten.

In der ersten Partie hatten die Berliner gegen Frankfurt noch lange gebraucht, um den eigenen Rhythmus zu finden. Nun waren sie direkt da. Rokas Giedraitis, der für Stefan Peno in den Kader gerückt war, eröffnete das Duell mit einem Dreier - und nach knapp vier Minuten führten die Albatrosse mit 17:6.

In der Folge entwickelte sich ein ebenso ausgeglichenes wie sehenswertes Spiel. Nach knapp 17 Minuten knackte Alba die 50-Punkte-Marke, nur kurz darauf folgte der Gegner. Es war ein offensives Spektakel - auch möglich, weil beide Teams defensiv Lücken ließen. So rummsten und krachten die Bälle in einem engen Schlagabtausch in die Körbe. Wirklich absetzen konnte sich nun niemand mehr. Kaum schien eine Mannschaft in einen kleinen Lauf zu kommen, konterte die andere. Ganze 111 (!) Punkte erzielten beide Teams in der ersten Hälfte. Bamberg einen mehr als die Albatrosse, die mit 55:56 zurücklagen.