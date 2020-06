BBL-Finalturnier in München

Alba Berlin hat beste Chancen, das Endspiel um die deutsche Meisterschaft beim Finalturnier in München zu erreichen. Die Berliner setzten sich am Montagabend im ersten von zwei Halbfinals deutlich mit 92:63 (49:33) gegen die Baskets Oldenburg durch. Bester Berliner Werfer war Peyton Siva mit 19 Punkten. Dabei hatte die Mannschaft von Aito Garcia Reneses zu Beginn noch mit leichten Startschwierigkeiten zu kämpfen.

Basketball: Finalturnier in München

Der spanische Coach verzichtete gegen Oldenburg auf Kreso Nikic, Stefan Peno und Tyler Cavanaugh. Die Drei sahen vom Spielfeldrand aus, wie sich ihre Mannschaftskollegen auf dem Parkett in der Offensive zunächst schwertaten. Zwar spielten die Berliner von Beginn an mit hohem Tempo nach vorne, unterm Korb fehlten ihnen in den ersten Minuten allerdings die Präzision und das Timing. Da auch Oldenburg zu Beginn Probleme hatte, entwickelte sich eine punktearme Anfangsphase.

Zwar fanden beide Mannschaften im Anschluss etwas besser ins Spiel, insgesamt war es dennoch ein schwacher erster Durchgang in der leeren Münchner Arena. Erst in den letzten Spielminuten des ersten Abschnitts setzte sich Alba durch einen 9:0-Run etwas ab - nach den ersten zehn Minuten führten die Albatrosse mit 22:17.