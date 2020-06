Alba Berlin hat sein erstes Viertelfinalspiel beim Basketball-Finalturnier in München souverän gewonnen. Die Albatrosse setzten sich deutlich mit 93:68 (52:29) gegen die BG Göttingen durch und behielten so auch im fünften Spiel des Turniers eine weiße Weste. Bester Berliner Werfer am Donnerstagnachmittag war Peyton Siva mit 15 Punkten. Das Rückspiel gegen die Niedersachsen steigt bereits am Samstag (20:30 Uhr).