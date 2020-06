Netzhoppers beginnen in Friedrichshafen

Die Volleyball-Bundesliga startet am 17. Oktober mit der Neuauflage des diesjährigen Pokalfinales zwischen den BR Volleys und den SWD powervolleys Düren in die neue Saison. Den Spielplan gab die Volleyball Bundesliga (VBL) am Dienstag bekannt. Die Netzhoppers KW-Bestensee sind zum Auftakt Gast beim Rekordmeister VfB Friedrichshafen.

Das Pokalfinale in Mannheim hatten die Berlin Volleys am 16. Februar gegen Düren klar mit 3:0 für sich entschieden.