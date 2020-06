Die Eisbären Berlin haben am Donnerstag eine weitere Neuverpflichtung bekanntgegeben. Die Berliner verpflichten für die kommende Saison den deutschen Nationalspieler Parker Tuomie. Der 24-Jährige wechselt von der Minnesota State University an die Spree. Tuomie kennt die Eisbären und Berlin bereits bestens: Der Stürmer spielte in der Saison 2009/10 für das Schülerbundesliga-Team der Eisbären Juniors.