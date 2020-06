imago images/photoarena/Eisenhuth Video: rbbUM6 | 18.06.20 | 18:00 Uhr | Jonas Schützeberg | Bild: imago images/photoarena/Eisenhuth

Berliner übernimmt Amt kommissarisch - Pechstein-Lebensgefährte Große ist neuer Eisschnelllauf-Präsident

18.06.20 | 15:34 Uhr

Viel wurde über ihn diskutiert, nun ist er der neue Präsident der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft: Matthias Große, Lebensgefährte von Claudia Pechstein, übernimmt das Amt kommissarisch bis zur Mitgliederversammlung im September. Von Jonas Schützeberg



Er wirkte selbstsicher und zuversichtlich am Donnerstagmorgen. Im weißen Hemd stand Matthias Große am Müggelturm in Köpenick. Wie der rbb exklusiv erfuhr, wurde der Lebensgefährte von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein über Nacht kommissarisch ins Präsidentenamt berufen: "Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben. Wir müssen den Verband vereinen, dass alle miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Wir brauchen klare Strukturen und müssen uns um den Nachwuchs kümmern."

Seit November 2019 ist der Eisschnelllauf, eines der früheren Aushängeschilder im deutschen Sport, führungslos. Es hagelte eine Reihe von Rücktritten, die schließlich im Abtreten der damaligen Präsidentin Stefanie Teeuwen ihren Höhepunkt fanden. Der einstige Medaillen-Garant läuft seit Jahren den Erfolgen vergangener Tage hinterher.

"Ich sehe den Verband - hart formuliert - am Abgrund stehen."

"Ich sehe den Verband - hart formuliert - am Abgrund stehen. Wenn da jetzt nicht alsbald etwas passiert, kann es zu spät sein - und dann müssen sich alle, die in der Verantwortung stehen, derer auch stellen", hatte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, in dieser Woche gegenüber dem rbb gesagt. Jetzt hat das Präsidium, oder das, was davon noch übrig ist, reagiert. Schatzmeister Dieter Wallisch und der Vize-Präsident Shorttrack Uwe Rietzke ernannten Große übergangsweise zum Präsidenten. Eigentlich hätte es im März eine Mitgliederwahl geben sollen, doch wegen der Corona-Pandemie war diese ausgefallen. Die Entscheidung ist also auf September vertagt, bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung.

Ungereimtheiten zwischen Große und DESG-Sportdirektor

Doch so lange konnte man nun nicht mehr warten, da die Geschäfte der DESG (Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft) aufgrund der aktuellen Präsidiumssituation satzungsgemäß nicht durchgeführt werden dürfen. Matthias Große will sich zunächst einen Überblick verschaffen und die finanzielle Situation begutachten: "Es muss eine klare Hierarchie, eine klare Struktur geben. Als Investor habe ich viele Bauvorhaben erfolgreich durchgeführt, wie unter anderem den Berliner Müggelturm. Ich glaube, ich bin der Richtige, weil ich zehn Jahre auf der anderen Seite stand und den Verband kenne. Ich habe immer gesagt, ich möchte etwas verändern und jetzt ist es an der Zeit." Er wolle auch die vertragliche Situation des Bundestrainers und des Sportdirektors hinterfragen, was er schon im November angekündigt hatte. Der Sportdirektor Matthias Kulik hatte Große aus dem Betreuerstab der Nationalmannschaft geworfen, nachdem dieser dem ZDF ein kritisches Interview gegeben hatte. Auch der Bundestrainer Erik Bouwman und Matthias Große sind nicht die besten Freunde.

Athletensprecher Geisreiter ist kritisch

Der Niederländer übte heftige Kritik an Claudia Pechstein. Er habe zwar großen Respekt vor der "Sportsfrau Claudia Pechstein", die Liste ihrer Erfolge sei "beeindruckend", so Bouwman. "Leider sorgt ihr Verhalten dafür, dass wir ihre Leistungen nicht mehr genießen können." Er habe Pechsteins Erfahrungen für junge Athleten nutzen wollen, "doch das erwies sich als kontraproduktiv", so Bouwman. Im Anschluss schickte er Pechstein allerdings bei der Mehrkampf-WM an den Start – aus sportlicher Sicht war sie personell gesehen die einzige Athleten, um auf der internationalen Bühne zu bestehen. Athletensprecher Moritz Geisreiter zeigte sich kritisch gegenüber der neuen Personalie: "Ich kenne ihn nicht, als einen, der eint, sondern der von Konflikten umgeben ist. Matthias Große ist natürlich sehr nah dran an seiner Lebensgefährtin, das Duo Große/Pechstein ist unzertrennbar. Vielleicht klingt das romantisch, wenn ich den Gemeinschaftsmenschen suche. Ich bin skeptisch, allerdings ist auch Hoffnung da, weil er Versprechungen zu den Finanzen gegeben hat", sagte Geisreiter dem rbb.



DOSB-Präsident Hörmann begrüßt die Entscheidung

Matthias Große hingegen betonte, er wolle sich für den gesamten Verband einsetzen, dafür könne ein enges Verhältnis hilfreich sein: "Die Rennrodler machen uns das sehr erfolgreich vor (Anm. d. Red.: Bundestrainer Norbert Loch und Olympiasieger Felix Loch sind Vater und Sohn). Gerade weil ich so nah dran bin, will ich den Verband retten. Mit meiner Präsidentschaft wird aber auch die Jagd auf Claudia Pechstein eröffnet. Es kann ja nicht sein, dass eine 48-Jährige beste deutsche Eisschnellläuferin ist und die Jugend mit 20 Jahren hinterherläuft. Für den Sport ist das ein Armutszeugnis." Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) begrüßte die Entscheidung der DESG, nun endlich einen Kandidaten gefunden zu haben. DOSB-Präsident Alfons Hörmann erklärte gegenüber dem rbb: "Ich kenne Matthias Große als einen erfolgreichen Unternehmer, der zweifelsohne anpackt. Wer so agiert, wird zahlreiche Freunde, aber auch den ein oder anderen Gegner haben. Zweifelsohne ist er ein Mann, der polarisiert. Aber in solch einer Situation ist jemand, der die Ärmel hochkrempelt und die Situation neu bewertet, vielleicht genau der richtige Mann." Es warten schwierige Aufgaben auf Matthias Große. Bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking sind es keine zwei Jahre mehr – wenig Zeit, um an alte Erfolge anknüpfen zu können.

