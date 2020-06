DFB räumt Fehler bei Rassismus-Bekämpfung in Stadien ein

Torunarigha war Anfang Februar im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FC Schalke 04 laut eigener Aussage von Zuschauern auf der Tribüne rassistisch beleidigt worden. Der Spieler stellte "mit Unterstützung des Vereins Strafanzeige gegen Unbekannt", wie Hertha BSC damals mitteilte.

Schalke 04 hatte bekräftigt, die Schilderungen des Spielers hinsichtlich "rassistischer Aussagen und Laute gegen ihn" sehr ernst zu nehmen und den Fall gemeinsam mit unter anderem der Polizei zu überprüfen.

Torunarigha hatte sich nach dem Spiel auf seinem Instagram-Kanal entsetzt geäußert: "Ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen, habe hier mein Abitur gemacht, spreche Deutsch wie alle anderen, deshalb kann ich diese Äußerungen, wie sie von einigen Idioten während des Spiels gemacht wurden, in keinster Weise verstehen". Der Vorfall hatte bundesweit für eine Rassismus-Diskussion in der Bundesliga geführt. Viele Spieler und Vereine solidarisierten sich mit Torunarigha.