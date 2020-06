Kutrieb hatte bereits im Mai angekündigt, dass er seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag bei den Veilchen in Berlin nicht verlängern werde. In der Oberliga Nord stand TeBe in der abgebrochenen Saison zuletzt auf dem Spitzenrang.

Kutrieb spielte als Profi unter anderem für TeBe, BFC Dynamo, Rot-Weiß Oberhausen und den Ludwigsfelder FC. Von seinem neuen südöstlich von London gelegenen Arbeitgeber wurde er bei der Vorstellung in direkte Linie zu anderen deutschen Trainern im englischen Fußball wie Jürgen Klopp, Daniel Farke, David Wagner oder Uwe Rösler gesetzt. "Dennis ist einer der angesehensten jungen Trainer Deutschlands, und wir freuen uns außerordentlich, dass wir uns seine Dienste sichern konnten, um unseren Verein voranzubringen", heißt es auf der Internetseite des Fünftligisten.