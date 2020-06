rbb Video: rbbUM6 | 04.06.20 | 18:00 Uhr | Torsten Michels | Bild: rbb

Mustapha El Ouartassy von Fortuna Marzahn - Berlins bester Marathonläufer hat in seiner Heimat zu kämpfen

04.06.20 | 16:45 Uhr

Seit 2016 lebt Mustapha El Ouartassy in Berlin. Für Fortuna Marzahn läuft er Marathon. Sein großer Traum ist, auch für Deutschland an den Start zu gehen. Zuletzt wurde er in seiner neuen Heimat allerdings Opfer eines rassistischen Angriffs.

Er ist der derzeit schnellste Marathonläufer in Berlin und einer der besten in ganz Deutschland: Mustapha El Ouartassy ist gebürtiger Marokkaner und mittlerweile in Marzahn-Hellersdorf beheimatet. 2016 kam er nach Deutschland, um Leistungssportler zu werden. Seitdem läuft er für den VfL Fortuna Marzahn. Beim Berlin-Marathon im letzten Jahr kam er nach 2:14,02 Stunden als 26. in der Gesamtwertung ins Ziel. Es war 2019 die beste Zeit eines Berliners beim schnellsten Marathon der Welt. Man könnte denken, es läuft bei Mustafa El Ouartassy. Doch abseits der Rennstrecke hat der 30-Jährige mit gleich mehreren Problemen zu kämpfen.

Rassistischer Überfall in Marzahn

Im April wird El Ouartassy nachts auf dem Heimweg in Marzahn überfallen. Der unbekannte Angreifer beleidigt ihn auf übelste Weise rassistisch. "Er hat gesagt: Ich bringe dich um. Was machst du hier du Kanacke?", berichtet El Ouartassy. Seitdem lebt der 30-Jährige in Sorge. Besonders in den Tagen nach dem Vorfall trifft ihn der Angriff psychisch besonders schlimm. "Ich lebe in Angst und traue mich nicht, nachts auf die Straße zu gehen", sagt El Ouartassy. Sein Verein, der VfL Fortuna Marzahn, versucht, seinem Schützling zu helfen und ihm die Angst zu nehmen. "Es hat mich sehr betroffen gemacht. Ich weiß, was Mustapha für ein toller junger Mann ist. Er ist der Sportler des Jahres in Marzahn-Hellersdorf", sagt Fortunas 1. Vorsitzende Doris Nabrowsky. Sie weiß, dass El Ouartassy im Bezirk und im Verein eigentlich gut integriert ist. "Dass jemand so etwas macht, verstehe ich nicht. Mustapha hätte sich dabei sehr schwer verletzen können, dann wäre seine Karriere möglicherweise beendet gewesen", sagt Nabrowsky mit einem Kopfschütteln. Der Täter ist immer noch nicht ermittelt und El Ouartassy lebt in Sorge, einen weiteren Angriff erleben zu müssen.

Der Traum von Olympia im deutschen Trikot

Dabei möchte er sich eigentlich vollständig auf seinen Sport konzentrieren. Einst wurde er bei einem Volkslauf in Marokko entdeckt und intensivierte anschließend das Lauftraining. Mittlerweile ist es einer der größten Wünsche von Mustapha El Ouartassy, möglichst bald schon für sein neues Heimatland an den Start zu gehen. Er träumt von Rennen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen im deutschen Trikot. "Es ist ein Traum von mir, für Deutschland zu starten und das Land bei Olympia, einer Weltmeisterschaft, oder wo auch immer zu vertreten", sagt El Ouartassy mit einem breiten Lächeln. Er möchte dem Verein und dem Land, in dem er sich zum Leistungssportler entwickelte, etwas zurückgeben. Doch noch - fast vier Jahre nachdem El Ouartassy nach Deutschland kam - stockt der Einbürgerungsprozess und El Ouartassy muss sich weiter gedulden. Er hofft auf eine baldige Entscheidung der Senatsverwaltung, der sein Antrag mittlerweile vorliegt. "Ich bin ein positiver Mensch und hoffe, dass es klappen wird." Sein Trainer Hans-Jürgen Stephan glaubt, dass El Ouartassy seine ambitionierten Ziele und die Olympia-Norm von 2:11,30 Stunden durchaus erreichen kann. "Er ist sehr ehrgeizig. Bei jedem Lauf, den er absolviert, muss es eine Bestzeit sein. Wenn nicht, ist er sehr geknickt und hat ganz schön damit zu kämpfen", beschreibt Stephan das akribische Training seines Läufers. Wie alle Athleten muss auch El Ouartassy wegen der Corona-Pandemie derzeit auf Rennen verzichten. Wenigstens die Sportanlagen sind mittlerweile wieder geöffnet, sodass er zumindest mit dem Training wieder beginnen kann. Mit Fokus auf die nächsten Marathonläufe und hoffentlich bald auch auf Weltmeisterschaften und Olympische Spiele im deutschen Dress.

