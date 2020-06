"Um weiterhin eine erfolgreiche Bearbeitung aller Sachthemen des BFV zu gewährleisten", sollten "unterschiedliche Standpunkte in Sachfragen" in Zukunft intern beraten und Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit vermieden werden, heißt es nun in einer Mitteilung.

Seit dem Schiedsrichterstreit im Herbst des Vorjahres schwelt der Konflikt und führte auch zu einigen Rücktritten. Eine Gruppe im Präsidium hatte in Frage gestellt, ob der seit 16 Jahren als Präsident arbeitende Bernd Schultz bei der Erneuerung des Verbandes noch der richtige Mann sei.