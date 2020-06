Der Berliner Fußball-Verband hat am Samstag auf einem außerordentlichen Verbandstag für den Abbruch der aktuellen Saison gestimmt. Die Spielzeit im Berliner Amateurfußball war wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März unterbrochen.

In einer Abstimmung sprach sich eine einfache Mehrheit (68 von 123 Stimmen) dafür aus, im Herren-, Senioren und Altligabereich den Tabellenstand vom 12.03.2020 für die Wertung zu nutzen und gegebenenfalls die Quotientenregel anzuwenden. Diese kommt in der Berlin-Liga und in der Bezirksliga zur Anwendung, weil die Teams dort unterschiedlich viele Spiele absolviert haben. Dabei werden die erreichten Punkte durch die absolvierten Spiele geteilt.

In der höchsten Spielklasse des BFV, der Berlin-Liga, schließt demnach der SFC Stern 1900 die Saison als Tabellenerster ab und steigt in die Oberliga auf. Der Tabellenzweite SV Sparta Lichtenberg, der drei Punkte weniger auf dem Konto hat und ein Spiel weniger absolvierte, kündigte bereits im Vorfeld der Entscheidung an, im Falle der Anwendung der Quotientenregel gegen die Wertung klagen zu wollen.