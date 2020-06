Schwerer Gegner für die Eisbären in der Champions League

Die Eisbären Berlin haben zum Auftakt der Champions Hockey League (CHL) einen schweren Gegener erwischt. Die Berliner bekamen am Mittwoch für die erste K.o.-Runde den ehemaligen CHL-Champion Luleå Hockey aus Schweden zugelost.

Wegen der Corona-Krise wird in dem Europacup-Wettbewerb in dieser Saison auf eine Gruppenphase verzichtet. Stattdessen werden die 16 Achtelfinalisten Anfang Oktober in Hin- und Rückspiel ermittelt.