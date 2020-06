Die Eisbären befinden sich nach dem Saisonabbruch längst in der Vorbereitung. Trainer Serge Aubin ist mit seinem Team für die neue Spielzeit sehr zufrieden. Im Kader stehen auch viele Talente, für die die lange Pause zur Chance werden kann. Von Lisa Surkamp

Serge Aubin klingt zufrieden, als er am Donnerstagvormittag am Telefon von der Saisonvorbereitung erzählt. Und das, obwohl im Kopf des Eisbären-Trainers noch einige Fragezeichen herumschwirren dürften. Denn noch ist unklar, ob die neue Saison wie geplant starten kann, nachdem die vergangene noch vor den Playoffs wegen der Corona-Krise abgebrochen wurde .

Der Kanadier aber denkt positiv. Und hat ungewöhnlich viel Zeit, die kommende Spielzeit vorzubereiten. "Es gibt mir aber auch Zeit, um zu reflektieren, was wir besser machen können", sagt der 45-Jährige. Aubin denkt da zum Beispiel an das Unterzahlspiel, was ihm zu Saisonbeginn nicht gefallen hat. "Im Powerplay können wir uns definitiv auch noch verbessern", fügt er hinzu.

Und dann gibt es da noch eine Veränderung. "Wir haben ein paar junge Spieler dazu geholt, die in diesem Jahr hoffentlich einen weiteren Schritt ihrer Karriere machen werden." Mit Nachwuchs-Keeper Tobias Ancicka (19) und den Stürmern Haakon Hänelt (17), Nino Kinder (19) und Parker Tuomie (24) haben die Berliner gleich vier vielversprechende Talente verpflichtet - oder besser gesagt zurückgeholt. Denn alle liefen schon im Nachwuchsbereich für die Eisbären auf.