Der kommissarische Präsident Matthias Große hat in einem Offenen Brief die Sportler, Trainer und Verantwortlichen der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft aufgefordert, in einem "Ideen- und Kummerkasten" Verbesserungsvorschläge einzubringen und ihre Sorgen mitzuteilen. "Nehmt kein Blatt vor den Mund, lasst Euren Gedanken freien Lauf", erklärte Große, der damit auf seine Kritiker wie Athletensprecher Moritz Geisreiter zugeht.