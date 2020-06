Die Formel E macht auch in ihrer siebten Saison in Berlin Station. Wie der Automobil-Weltverband FIA am Freitag mitteilte, findet das elfte Rennen im Kalender 2020/21 am 19. Juni 2021 in der Hauptstadt statt. Berlin ist damit die einzige Stadt, die in jedem Jahr einen Platz im Grand-Prix-Kalender bekommen hat.

Die Saison beginnt am 16. Januar in Santiago/Chile und endet mit einem Renn-Doppelpack in London am 24. und 25. Juli. Die aktuelle Saison ist aufgrund der Coronakrise unterbrochen.

Die Formel E hatte am Mittwoch beschlossen, den Rennbetrieb in Berlin fortzusetzen - mit sechs Rennen in neun Tagen (ab 5. August).