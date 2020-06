Turbine Potsdam muss weiterhin auf den ersten Sieg seit Wiederbeginn der Frauen-Bundesliga warten. Nach der Niederlage gegen Freiburg und dem Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Essen unterlagen die Brandenburgerinnen dem FC Bayern München am Sonntagnachmittag mit 1:5 (0:4).

Nach dem Führungstreffer wollten die Gäste mehr und legten schnell nach. Jovana Damnjanovic (22.) lufte den Ball zum 2:0 in den Winkel. Mit zwei weiteren Treffern von Dallmann (33./40.) gelang der Nationalspielerin noch vor der Pause der Dreierpack, wodurch Turbine mit einem deutlichen Rückstand in die Pause ging. "Turbine muss viel konsequenter zum Ball gehen", analysierte Ex-Turbine-Spielerin Tabea Kemme im rbb.

In der Anfangsphase versuchte Turbine, offensiv und mutig aufzutreten. Doch mehr und mehr bestimmte der Tabellenzweite aus Bayern das Spiel und hatte durch Carolin Simon die erste gute Gelegenheit. Nach einem Freistoß aus bester Position traf die Münchnerin jedoch nur den Pfosten. Eine Minute später war der Ball dann aber im Tor. Linda Dallmann traf zum verdienten 1:0 (17.).

Nach der Pause stand Bayerns Lineth Beerenstein schon am Elfmeterpunkt, als der Strafstoß nach Rücksprache der Schiedsrichterin mit ihren Assistentinnen doch wieder zurückgenommen wurde.

Trotz des klaren Rückstands gaben die Potsdamerinnen nicht auf und wurden belohnt. Mit ihrem sechsten Saisontreffer verkürzte Nina Ehegötz zum 1:4 (64.). Die eingewechselte Mandy Islacker stellte durch ihren Treffer zum 5:1 aber den alten Abstand wieder her (75.). Am kommenden Sonntag (14 Uhr) hat Turbine in Leverkusen die nächste Chance auf die ersten Punkte nach der Corona-Pause.