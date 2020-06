Turbine Potsdam feiert zweiten Sieg in Folge

Turbine Potsdam hat in der Frauenfußball-Bundesliga am 20. Spieltag einen Heimerfolg gefeiert. Drei Tage nach dem 5:1-Kandersieg bei Bayer Leverkusen setzten sich die Brandenburgerinnen am Mittwoch mit 2:1 (2:0) gegen den SC Sand durch.