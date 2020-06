Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam und Cheftrainer Matthias Rudolph gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag des 37-Jährigen wird nicht verlängert. Das gab der sechsmalige deutsche Meister am Mittwoch bekannt [turbine-potsdam.de] . Als Grund nannte der Verein, dass er mit einem hauptamtlichen Trainer in die nächste Spielzeit gehen wolle.

Turbine-Kapitänin verlässt Potsdam in Richtung München

Die Entscheidung sei gefallen, da Rudolph - hauptberuflich Lehrer an einem Potsdamer Gymnasium - "für eine Vollbeschäftigung zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung" stehe. Diese wird aber angestrebt, da nach Klubangaben "im sportlichen Wettbewerb die Anforderungen im Leistungsbereich des Mädchen- und Frauenfußballs ständig steigen".

Rudolph hatte zur Saison 2016/17 Trainer-Urgestein Bernd Schröder in Potsdam beerbt. Zuvor hatte er ein Jahr als dessen Assistent gearbeitet. Turbine ist aktuell Tabellensechster der Bundesliga - weit abgeschlagen hinter den Spitzenteams. Im DFB-Pokal war der Klub in der Vorwoche im Viertelfinale an der SGS Essen gescheitert (1:3).

Einen Nachfolger für Rudolph nannte Turbine in der Mitteilung noch nicht. Fest steht: Er wird - wie so oft bei den Brandenburgerinnen - einen großen Umbruch meistern müssen. Erneut verlassen Leistungsträgerinnen den Verein. Kapitänin Sarah Zadrazil, Torjägerin Lara Prasnikar und Eigengewächs Caroline Siems werden in der kommenden Saison fehlen.