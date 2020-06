Happy End per Los für Hertha Zehlendorfs B-Juniorinnen

Happy End für die B-Juniorinnen von Hertha 03 Zehlendorf: Per Losverfahren wurde am Donnerstagmorgen beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) entschieden, dass die Berlinerinnen aus der Verbandsliga in die B-Jugend-Bundesliga aufsteigen werden.